Nueva fecha para el juicio del "caso Villa": a finales de junio

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha informado sobre las nuevas fechas del jucio del "caso Villa". Los datos ya han sido remitidos a los abogados de las diferentes partes, vía el sistema telemático de notificaciones Lexnet.

La nueva diligencia de ordenación señala los juicios para los días 27, 28 y 29 de junio, y 2, 3 y 5 de julio.

La sección tercera de la Audiencia Provincial decidió en su día suspender el juicio previsto para el pasado 5 de marzo por apropiación indebida contra José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo, con el fin de dar tiempo a los peritos para que elaboren sus informes caligráficos y económicos. El tribunal pidió al letrado de la administración de justicia que fije una nueva fecha a la mayor brevedad posible.

El tribunal había autorizado la realización de varios informes caligráficos y económicos que difícilmente podían estar listos antes del 5 de marzo, fecha prevista para el juicio por apropiarse de 546.000 euros. La letrada de Villa, Ana García Boto, pidió a la sección tercera de la Audiencia Provincial que suspenda el juicio oral "para no vulnerar el derecho al juicio justo y debido, con igualdad de armas e indefensión".

Tanto el perito caligráfico Francisco Diego Llaca como el asesor fiscal y contable Adolfo Suárez Fueyo habían indicado a la letrada que les es imposible realizar los informes antes del inicio del juicio. Llaca necesita de quince a veinte días. Suárez pide cuarenta. A esto, la letrada añadió "la falta de documentación interesada para realizar" las periciales.

Y es que, aparte de que la defensa no ha podido acceder a documentos requeridos al SOMA, no se han llevado a cabo las transcripciones de las testificales y declaraciones de investigados acordados por la sala. Boto señala que "los retrasos y las omisiones en la entrega de los documentos no son responsabilidad de esta defensa". La respuesta del tribunal podría demorarse hasta el mismo día del juicio.