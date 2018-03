Día Mundial del Síndrome de Down: "Somos igual que el resto de la sociedad"

Fernando Álvarez, Pablo Martín, Manuel Noval y Joaquín Rodríguez se reúnen cada martes en el taller de empleo que organiza en su sede la Asociación Down Asturias. Aquí repasan cómo les ha ido la semana en el trabajo y ensayan habilidades para desempeñar mejor su labor. "Hacemos fichas", explica Fernando Álvarez, de 30 años.

Fernando,Pablo y Manuel trabaja en una superficie comercial dedicada al deporte. "Colocamos la ropa, estamos en probadores y nos ocupamos de las devoluciones y las cajas de mercancía", detallan. Joaquín Rodríguez, de 38 años, es uno de los más veteranos, actualmente desarrolla su actividad laboral en una empresa de mantequería aunque hace años también estuvo trabajando en el colegio de las Ursulinas de Oviedo. "Me gustaría volver, me querían mucho", confiesa. Pablo Martín por su parte se ocupó de ordenar los tubos de ensayo en el laboratorio de Carlos López Otín, "es un hombre muy alto", recuerda

Los lunes los cuatro amigos planifican el fin de semana. "Quedamos para ir al cine, a merendar o la discoteca", cuenta Manuel Noval, el joven mierense de 26 años es el único del grupo que tiene pareja. "Yo la estoy buscando pero con calma", bromea Fernando Álvarez. Algunos de ellos ya se conocen desde el colegio y ni siquiera la rivalidad deportiva consigue separarlos. "No se si a mi compañero le gustará pero yo soy de Oviedo y no me pierdo ni un partido", aclara Fernando. Su compañero, Manuel, es aficionado del Sporting. Ninguno de ellos se siente diferente al resto de la sociedad. "Somos iguales" reiteran, aunque todos tienen razones para considerarse "Auténticos".