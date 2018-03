Acusan al Ayuntamiento de Oviedo y al HUCA de utilizar un herbicida presuntamente tóxico para fumigar

La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies ha exigido al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Oviedo que no se permita más, fumigar los jardines del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) con el peligroso herbicida glifosato como se viene haciéndo, la última vez la pasada semana. "No se puede permitir que un hospital público use productos peligrosos para ahorrarse dinero en su mantenimiento cuando afecta a miles de personas, sometidas a un riesgo desconocido", ha señalado el colectivo, que añadió que el Principado "no puede ser un coladero en el uso de toxícos".

Según los conservacionistas, existen estudios científicos que relacionan el uso del herbicida glifosato, clasificado como disruptor hormonal, con afecciones y enfermedades. Entre los efectos adversos de este principio activo se han descrito toxicidad subaguda y crónica, daños genéticos, trastornos reproductivos, aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas y carcinogénesis, han añadido.

Además, "cada preparado herbicida que contiene glifosato viene acompañado de otras sustancias que facilitan su absorción y que multiplican su toxicidad". Entre estos ingredientes están el N-nitroso glifosato que, como otros compuestos nitrogenados, "son cancerígenos y el formaldehido, otro carcinógeno conocido que se forma durante la descomposición del glifosato", han destacado.

"Así nos encontramos con el hecho de que la aplicación de un herbicida como el glifosato para eliminar vegetación puede ser una medida barata y eficaz pero que, a cambio, tiene efectos indeseados sobre las personas y el medio ambiente: la población en general, los trabajadores que lo emplean, la flora, la fauna, el suelo y las aguas se ven expuestos a un riesgo que, dada la toxicidad del producto, puede tener consecuencias irreversibles, más en los alrededores de un centro sanitario con pacientes muy sensibles", ha relatado la Coordinadora.

"Le hemos recordado al Ayuntamiento de Oviedo que es la entidad responsable para estas autorizaciones de acuerdo el Real Decreto 1311/2012 que tiene que avisar a los colindantes del riesgo para su actividad el uso de herbicidas, en cuanto que no se señalizo como es perceptivo en tiempo y forma esta acción contaminante, solo tenemos conocimiento de unos cartelitos que puso la contrata por las zonas que pretendía fumigar la pasada semana, pero desconociendo si realizaron otras advertencias a las miles de personas que pasan por los alrededores del centro médico, muchos de ellos gente con enfermedades que se pueden ver agravadas con el contacto de tan peligroso producto", ha indicado la asociación ecologista.

"Desde el principio de precaución y cautela que rige en todas las instituciones de la Unión Europea y de obligado cumplimientos según Comunicado de la Comisión de 2 de Febrero de 2000, en beneficio de las personas que vamos o trabajan en el HUCA, y dado el riesgo existente para la salud pública, solicitamos que no se utilice el glifosato en el complejo hospitalario", ha señalado la asociación.

Por todo ello, la Coordinadora ha solicitado al Ayuntamiento de Oviedo que, para proteger a sus habitantes, las aguas y el patrimonio natural del municipio, que no autorice la aplicación de herbicidas con glifosato "para ningún tipo de uso en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del hospital".

Y ha exigido al HUCA, como entidad pública que deje de usar herbicidas como el glifosato y que sea sustituido "por métodos no contaminantes que no dañen a la salud ni al medio ambiente, incluyendo métodos mecánicos y térmicos que ya se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea y con mayor potencial de generación de empleo".