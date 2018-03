La facultad de destituir al síndico es de la Junta, replica el Gobierno a Podemos

El Gobierno regional eludió ayer posicionarse sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que ha tumbado la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Sindicatura. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, contestó ayer a Podemos que la facultad de cesar al síndico "no le corresponde" al Ejecutivo porque se trata de un órgano asesor de la Junta General. El diputado Enrique López quería conocer el posicionamiento de los socialistas, que considera "clave" para que prospere "la reprobación política y el cese efectivo" de Avelino Viejo al frente de la Sindicatura de Cuentas por ignorar las advertencias que le hizo la Mesa de la Junta para que rectificase sobre la organización de su política de personal.

"No le corresponde al Gobierno realizar ese tipo de consideraciones ni las valoraciones que solicita", replicó la titular de Hacienda, Dolores Carcedo al parlamentario de la formación morada, que no dudó en calificar de "pregunta gancho" la iniciativa de Enrique López para que "su grupo pueda explicar su posición". La titular de Hacienda rechazó que el Gobierno regional deba tener "un papel de intermediación" con el Grupo Socialista y afirmó que cada grupo parlamentario "deberá tomar las decisiones que estime oportunas", si al final se sustancia en la Cámara autonómica un debate sobre la Sindicatura.

Enrique López sostuvo que tras 13 años en el cargo "el tiempo de Avelino Viejo llega a su fin porque se ha equivocado gravemente y no ha sido capaz de adaptarse a los tiempos que reclaman más transparencia". El portavoz de la formación morada en materia de función pública afirmó que el síndico mayor "se ha excedido mucho en sus atribuciones, ha desoído a la Junta General y ha puesto a la Sindicatura de Cuentas frente a los leones, una exposición pública negativa que daña y mucho a la institución". En opinión de López, si el síndico mayor "no está dispuesto a asumir sus responsabilidades, como parece, tendrá que ser la Junta General" quien tome la iniciativa porque, según añadió el diputado podemista, "desobedeció a la Mesa de esta Cámara, luego incumplió la ley y finalmente arrastró a la Sindicatura a ser condenada por los tribunales". La sentencia que ha anulado la RPT de la Sindicatura por incluir la fórmula de la libre designación para cubrir el puesto de director de fiscalización y por elegir a los auditores y letrados mediante la figura del concurso específico y no el genérico de méritos, provocó que en los últimos días varios grupos como el PP, Foro y Ciudadanos hayan pedido de forma expresa la dimisión de Viejo, algo que ha había hecho Podemos hace año y medio, según recordó Enrique López. Para que prospere el cese del síndico, es necesario el voto de tres quintas parte del Pleno de la Junta, es decir de 27 diputados. PP e IU han solicitado la comparecencia de Avelino Viejo en la comisión de Hacienda para que dé explicaciones sobre las sentencias que afectan a la provisión de puestos en la Sindicatura.

La pregunta de Podemos sobre el futuro del síndico fue una de las últimas de una sesión que arrancó con una interpelación del PP sobre las incertidumbres económicas que se ciernen sobre la Zalia (Zona de actividades logísticas e industriales de Asturias). El consejero, Fernando Lastra sostuvo que la salida a la "delicada situación" por la que atraviesa ese proyecto pasa por "una ampliación de capital modesta" en la que participe el Estado, que cuenta con el 45 por ciento en esa sociedad, a través de los Puertos de Gijón y Avilés. La Zalia ha acumulado en tres años unas pérdidas superiores a los 15 millones de euros, según el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons.

"Consejero Walking dead"

Lastra admitió que será precisa una negociación con los bancos porque "vamos a tener alguna demora" en el pago de los vencimientos del crédito contraído por la sociedad así como del pago de unas expropiaciones. "Estamos cerca de sacar a subasta un número de parcelas a un determinado precio que no afecte a la solvencia de la sociedad", avanzó el Consejero, quien dijo que el conjunto de iniciativas que, a la postre, permitan la venta de las parcelas pueden "tener solución en un período breve". El popular Cuervas-Mons lamentó que "la Zalia no es una realidad, es un erial, un proyecto fallido" y definió a Lastra como "el consejero Walking dead, no tiene más que muertos vivientes como Sogepsa o la Zona de Actividades Logísticas". Las listas de espera volvieron al orden del día del pleno a instancias del diputado popular Carlos Suárez. "No se toman el decreto en serio", reprochó el portavoz del PP para asuntos de sanidad. El consejero, Francisco del Busto, negó que crezca el número de pacientes que rechazan el traslado de su intervención a un centro alternativo.

El parlamentario popular David González Medina preguntó por la aplicación de la sentencia del Supremo que condena al Principado por suprimir un aula de infantil del colegio Nazaret de Oviedo. El consejero Genaro Alonso aseguró que buscan "la solución jurídica correcta".