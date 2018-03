IU dice que si Cifuentes "copiara" como hace el PP de Asturias ya habría solucionado su problema con el máster

El diputado de IU en la Junta General del Principado de Asturias Ovidio Zapico ha criticado este viernes al grupo del PP por no trabajar lo bastante y "copiar" iniciativas que ya habían sido presentadas hace años por otros grupos.

Ha sido en el transcurso del debate de una proposición no de ley del PP para pedir una senda peatonal en Castrillón. La iniciativa es prácticamente idéntica en todos sus párrafos que otra que fue impulsada por IU y aprobada por unanimidad en el mismo parlamento en el año 2015.

"Esto es un acicate para su compañera de partido Cristina Cifuentes, porque si ella tuviera la capacidad para copiar como usted, resolvería inmediatamente su problema con el máster", ha ironizado Zapico dirigiéndose a la diputada del PP Carmen Pérez de la Mata, que fue la que defendió la proposición. Ha animado a los 'populares' a "trabajar más".

No fue la única alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el mismo debate, porque el diputado del PSOE Nino Torre también aprovechó la ocasión. "Esta es la semana de las trampas del PP", ha comentado. Y se ha referido a lo ocurrido con Cristina Cifuentes y la polémica generada con su máster, algo que ha vinculado con el "plagio" de De la Mata a la iniciativa que sacó adelante IU hace años.

De la Mata, que defendió la conveniencia de aprobar la proposición no de ley para "salvar vidas", pidió un turno final para responder por alusiones a esos comentarios. Pero el presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo, no se lo concedió. En su exposición inicial, De la Mata ya había reconocido que la iniciativa se había aprobado hace años, pero añadió que no se había avanzado, lo que justificaba volver a traerla a la cámara. El texto volvió a ser aprobado por unanimidad.