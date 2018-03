Javier Fernández espera que Ferraz "no considere" el cierre de las térmicas en 2025

El futuro industrial de Asturias acaparó ayer los mensajes de mayor interés en los "cara a cara" que cada quince días mantienen los portavoz del parlamento autonómico con el presidente del Principado. Javier Fernández aprovechó la pregunta de la presidenta forista, Cristina Coto, para hablar por primera vez, y rechazar, el informe encargado por el PSOE al Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, que aboga por cerrar las térmicas en 2025.

"Si hay algún informe de asesor para algún partido, en este caso el mío, yo digo que está muy bien asesorarse pero las decisiones políticas son autónomas. Y yo lo que espero y lo que pido es que la decisión política que se adopte en el seno del partido en relación a ese informe sea no considerarlo en los términos en lo que está elaborado", replicó Javier Fernández a la portavoz de Foro. Cristina Coto había cuestionado "el silencio del Gobierno regional" ante la situación por la que atraviesa Duro Felguera y el alcance que tendría en Arcelor Mittal la guerra de aranceles con la que amenazó Donald Trump al acero europeo.

Javier Fernández respondió que ante el problema de reestructuración de la deuda de Duro Felguera su gobierno prefiere "la discreción a la exhibición pública" y se distanció de "la relación bilateral" que pretende el Gobierno vasco con el de España "como si fuera un estado asociado" en el rechazo a los aranceles de EE UU. El presidente del Principado tiró de una ironía que provocó sonrisas incluso en las bancadas de la oposición: "A ustedes les gustaría que apareciese algo así como Coto y Oblanca meten miedo a la Casa Blanca, pero eso se llama grandonismo y yo no funciono así".

Cuando Gaspar Llamazares interpeló al Presidente sobre "la revitalización de nuestra agenda social" a rebufo de las movilizaciones de las últimas semanas sobre la calidad del aire, la igualdad y las pensiones, Javier Fernández advirtió del riesgo de que "alguien quiera monopolizar" esas protestas en su propio beneficio, aunque asumió que el Principado "tiene muchas competencias en calidad del aire, bastantes en cuestiones de mujer y testimoniales en materia de pensiones". El Presidente calificó de "peligroso el antagonismo entre industria y medio ambiente" para el futuro de Asturias pero sostuvo que "la calidad del aire ha mejorado mucho". Una afirmación que no fue suficiente para el portavoz podemista, Emilio León. "Si pasamos de desayunas, comer y cenar veneno a sólo cenarlo, ¿dónde esta le mejoría?", planteó el diputado del grupo morado, que pidió cuentas a Fernández por la aprobación del Principado a la planta de asfaltado en Priorio. "Está pidiendo que prevarique. No voy a incapacitar a un funcionario porque ustedes entiendan que no tiene capacidad para informar de ese asunto. En todo caso, deberán demostrarlo", contestó el Presidente.

La líder de la oposición, Mercedes Fernández (PP), preguntó por la escasa actividad legislativa que atribuyó "a la desgana y apatía del Gobierno", un argumento que Javier Fernández rebatió "con los entusiastas del bloqueo que hay en este Parlamento" y que aderezó con la lista de espera de algunas leyes llevadas por su ejecutivo a la Cámara: "la de Transparencia lleva 20 meses, la de Derechos y Garantías Vitales, 13, la de Transportes 13 y la modificación del reglamento de centros escolares cumplirá mañana (por hoy) un año".

Con Nicanor García, de Ciudadanos, salieron a colación los sondeos tan favorables al partido de Albert Rivera, cuyo portavoz reclamó "un plan de extensión de la banda ancha en Asturias para evitar la brecha digital en el área rural". Javier Fernández replicó con la deriva "neoliberal" de Ciudadanos porque "me piden de todo con razón, pero también me piden bajar impuestos" y advirtió de que "el naranja está de moda pero puede deshinchar a la velocidad de la banda ancha".