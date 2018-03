"Gracias por todo", dice la familia de Barbeira en su velatorio

"Han sido tres semanas horribles pero agradecemos el apoyo que hemos recibido de toda Asturias", manifestó Ana Barbeira, una de las seis hermanas de Concepción Barbeira, la mujer de Castrillón desaparecida el pasado 2 de marzo, y cuyo cadáver fue hallado este jueves por un submarinista en la costa de Vizcaya, sin signos de haber recibido una muerta violenta, tal y como confirmó la autopsia realizada el viernes. Hoy se oficiará la misa del funeral, a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de Naveces, localidad donde residía Barbeira.

La familia de la mujer se mostró agradecida por las infinitas muestras de cariño recibidas durante su angustia. El apoyo no sólo ha llegado desde los cuatro puntos cardinales de la región, donde se llegaron a organizar batidas ciudadanas y en las que participaron cerca del centenar de personas. Incluso el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, llegó a contactar con los seres queridos de Concepción Barbeira en este tiempo. "Habló con nosotras para darnos ánimo y tenía pendiente venir a visitarnos antes de que apareciera el cuerpo", apuntó Ana Barbeira. A mayores de Quer, Juan José Cortés, progenitor de la niña Mari Luz, asesinada por el pederasta Santiago del Valle en 2008, también se mostró cercano.

"Todavía no nos lo creemos. Seguimos viviendo con una sensación de irrealidad tremenda. Al menos, ya la hemos encontrado y podemos tenerla aquí y llevarle flores", puntualizó la hermana, horas antes del inicio del velatorio. Sobre las 19.00 horas de ayer llegaron los restos mortales de Concepción Barbeira desde Bilbao. Su marido, Joaquín Jesús Meirinho Malojo, visiblemente afectado, se personó junto al resto de familiares de Barbeiro. Entre ellos, se contaba su sobrina, Silvia Rodríguez y Leonardo Jardín, amigo personal: "La conocía desde que residía en La Luz. Me enteré por un amigo de que había aparecido el cuerpo. No tenía buena pinta", puntualizó.