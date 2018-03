El cachopo de El Pichote, el mejor de España

Quien no haya probado aún el cachopo del restaurante ovetense El Pichote no debe esperar más, ya que no hay otro mejor en ningún lugar del país. Así lo ha decidido, tras una cata ciega celebrada ayer en Madrid, el jurado encargado de elegir el mejor cachopo de España, quien otorgó el segundo puesto al elaborado por el establecimiento gijonés 11 Guajes, y decidió que el tercer lugar se lo merecía el preparado por el restaurante madrileño La Charca, quien se impuso en el certamen de mejor cachopo de Madrid. Este jurado estaba compuesto por expertos en gastronomía de la talla de Julius, cocinero de Canal Cocina; María Jiménez, de Canal Cocina; Rodrigo Casteleiro, de El Comidista (diario "El País"); Javier Sánchez, de Cocinatis Atresmedia; Pelayo Barro, de la sección de gastronomía de "El Confidencial"; Andrea Pérez directora editorial de "Madrid Secreto"; Raquel Mendaña, de Notequedes TV, y Nacho Gancedo, de "La Guía del Cachopo". Finalistas fueron El Rincón Asturiano II, de Madrid; Al Plato Vendrás, de Alicante; El Perro que Fuma, de Gijón; Casa Cortina, de Villaviciosa, y El Chigre, de Madrid.

Con el veredicto de los jueces y la entrega de premios celebrada ayer en la capital española, se ponía el broche de oro al concurso al Mejor Cachopo de España 2018, organizado por "La Guía del Cachopo", un certamen que se ha dividido en tres fases –mejor cachopo de Asturias, mejor cachopo de España a excepción de Asturias y Madrid, y mejor cachopo de Madrid– y en el que han participado un total de 144 restaurantes: 89 del Principado, 37 de la capital española y 18 del resto de España. En los dos meses que ha durado, se han servido más de 50.000 cachopos en menús para dos, por lo que más de 100.000 personas han disfrutado del evento, un evento que contó con el patrocinio de Sidra Cortina, Pepsi Max, Agua Fuensanta, Carnicería Berdasco, Productos El Cuco, Vinos Vetusta, Grupo Los Norteños, La Corte de Pelayo, Revista La Sidra y Notqdes Sin Comerlo ni Beberlo.

Cabe recordar que en la fase I, celebrada hace un mes y en la que participaron los restaurantes asturianos, se impuso por segundo año consecutivo El Pichote, ocupando la segunda posición 11 Guajes, de Gijón; mientras que la receta del también gijonés El Perro que Fuma ocupó la tercera plaza, por delante de la de Casa Cortina de Villaviciosa, cuarta. Todos se clasificaron para la final del Mejor Cachopo de España 2018, que se celebró ayer, y en la que los dos primeros restaurantes asturianos repitieron posición.

También se disputaron ayer el triunfo los tres mejores cachopos de la fase II, correspondiente a restaurantes de las comunidades nacionales a excepción de Asturias y Madrid. El vencedor fue Al Plato Vendrás, de Alicante; seguido por el valenciano La Tasca y por La Manduca, de Ávila.

Cerraron la lista de los diez clasificados para la final los tres mejores cachopos de la fase III, la madrileña, en la que se impuso La Tasca, de la zona centro. En segundo lugar quedó la receta de El Chigre, de la zona de Carabanchel, mientras que la tercera posición la ocupó El Rincón Asturiano II, de la zona de Atocha.