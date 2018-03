El temporal de lluvias anega la región y colapsa carreteras y tráfico ferroviario

Esta información ha sido elaborada por: Eduardo GARCÍA (Oviedo), Vicente ALONSO (Villaviciosa), Mariola MENÉNDEZ (Siero) y E. G. CEA (Llanes)

Los casi 64 litros por metro cuadrado registrados en Piloña hasta las seis de la tarde de ayer suponían la segunda precipitación más intensa de toda España (y la mayor de la península) a lo largo de una jornada de lluvias generalizadas en Asturias, con cuarenta litros en Oviedo a esa misma hora y registros muy parecidos en lugares como Amieva y Llanes. La lluvia arreciaba con fuerza en Cabrales tras la caída de la tarde, con más de 47 litros hacia las ocho. Y para seguir.

Un día en el que en lo meteorológico, o por culpa de ello, tuvo de todo en el Principado. Ríos desbordados, descarrilamientos, argayos, puertos de montaña cerrados, mala mar -aunque con mejoría respecto a anteayer- y muchas ceremonias de Semana Santa chafadas por el mal tiempo. Las crecidas del río Linares, en Villaviciosa y del Nora, en Siero, mantuvieron en prealerta a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De ello fue advertido el delegado del Gobierno, Mariano Marín.

Desde que el pasado martes comenzó la primavera llevan caídos en Amieva 145 litros por metro cuadrado, 16 más que en Aller, mientras que Oviedo supera ya los 90 litros. A primera hora de la noche de ayer estaban cerrados al tráfico siete puertos de montaña. Son los de San Isidro, Connio, Tarna, La Cobertoria, San Lorenzo y Ventana, además de Pajares para los vehículos pesados. Eran necesarias las cadenas en Pajares (coches), Leitariegos, Cerredo, La Colladona, Somiedo y el Alto de San Ignacio. Además, dos clásicos que se cierran con frecuencia aunque no se trate de puertos: la carretera desde Sotres a Tresviso, límite con Cantabria, y la que conecta Covadonga con los Lagos.

La jornada ferroviaria fue caótica a pesar del día festivo. Numerosos trenes de cercanías se vieron afectados por inundaciones en vías o caídas de árboles y piedras. Y con el susto mayúsculo que se llevaron pasadas las doce del mediodía los pasajeros del tren de media distancia Santander-Oviedo, descarrilado entre Toraño y Arriondas a la altura del kilómetro 386 por un argayo. El incidente tuvo lugar cerca del apeadero de la localidad parraguesa de Fuentes, a cinco kilómetros de Arriondas. El maquinista y el práctico acabaron contusionados. Ninguno de los once pasajeros del convoy de dos vagones resultó herido.

Según fuentes de la compañía el maquinista se percató de que la vía estaba cortada por el desprendimiento e intentó parar el vehículo, dándose de bruces contra el argayo, lo que provoco el descarrilamiento del primer vehículo. El impacto hizo que el tren acabara contra una torreta de la catenaria.

Varias calles, plazas y zonas de Villaviciosa sufrieron ayer las consecuencias de las intensas lluvias. Guardia Civil y Policía Municipal desviaban el tráfico en la plaza del Ayuntamiento. Las zonas de la antigua estación de Alsa, Ateneo Obrero, Salín o el polideportivo también se vieron afectadas, lo que provocó problemas en la circulación durante varias horas en el casco urbano. A algunos establecimientos de la plaza del Ayuntamiento el agua les llegó a entrar en los locales. Y el río Linares se desbordó en Amandi y el parque de la Barquerina. Algunos de los vecinos que presencian las inundaciones en la Plaza del Ayuntamiento señalaban: "llevamos toda la vida viendo inundaciones pero ahora parece que se anega primera".

El Alcalde, Alejandro Vega (PSOE), reiteró a la Confederación Hidrográfica que "dé prioridad a las obras planificadas para luchar contra las inundaciones en Villaviciosa". Ayer, varios puntos de la localidad se volvieron a anegar al coincidir períodos de lluvia intensa y prolongada con la pleamar. Critica Vega que el gobierno central del Partido Popular no ha iniciado el estudio de ninguna de las medidas que son necesarias en la zona. El regidor solicitará hoy una reunión urgente con el presidente de la Confederación y el nuevo delegado del Gobierno para analizar los trabajos pendientes y la situación en que se encuentran los porreos de la ría, competencia de Costas. "El Ayuntamiento está dispuesto a cofinanciar algunas medidas, pero el Gobierno central debe articular los proyectos y convenios", afirma Vega. Entre las medidas que demandan están la intercepción y evacuación de aguas fluviales y de escorrentías de la Villa, la reconstrucción de la escollera Les Colomines y la reforma de El Puentón y el puente Güetes para mejorar la capacidad de desagüe del Linares, así como levantar una defensa en el parque de La Barquerina.

Otro de los puntos críticos fue el concejo de Siero. A Covadonga Pérez y a Ricardo Junquera el agua les entró en casa, cubriendo más de 20 centímetros. Viven en Ferrera y aunque no es la primera vez que tienen problemas de inundaciones por su proximidad al río y por ubicarse su vivienda en una cota baja, hacía tiempo que no recordaban una situación como la de ayer. No sólo afectó a los muebles de la salita, también anegó la parte baja del hórreo, donde tienen las gallinas y, al menos, una, se ahogó. "El problema es que no limpian el río y al llover tanto, desborda", apuntaron. El río Nora se desbordó en varias zonas del concejo. En la Pola se anegaron Les Campes, calles y garajes. Así que los bomberos, Protección Civil y la Policía Local tuvieron un domingo con horas críticas por la coincidencia de incidentes y llamadas.

La comunicación entre Viella y Lugones se complicó por el embalsamiento de agua en la carretera y en la avenida Viella se llegó a cortar el tráfico temporalmente. En la urbanización de Malvarán, de Lugones fue necesaria la intervención de una pala para desaguar. Un vehículo que se saltó la señalización de prohibido el paso, quedó atrapado. Se cortó el tráfico en el puente de la vía del tren de acceso a la Venta de Soto porque se anegó, igual que el club de La Fresneda que quedó completamente inaccesible. Hubo más inundaciones en Aramil, la carretera de Muncó y Bobes, un argayo en Traspando, caídas de árboles y varias casas parcialmente inundadas.

En Arenas de Cabrales un importante argayo en la carretera AS-114 a la altura del barrio de Valdelabarca cortó los dos carriles de circulación. En Llanes la crecida del rio Bedón afectó a localidades como Rales y Ricaliente, donde fue necesario evacuar tres viviendas. Hubo suspensiones de circulación entre Llanes y Unquera, por inundaciones en San Roque; entre Carancos e Infiesto; y entre San Esteban de Pravia y Oviedo, y estuvo interceptado el tendido ferroviario entre Pravia y San Esteban, Perlora y Veriña, Tuilla y El Entrego, y entre Pola de Siero y El Berrón. La meteorología tiende a estabilizarse hoy aunque los cielos seguirán nubosos, habrá precipitaciones por la mañana en la mitad oriental de la región.