Un ganadero de Siero pierde 30 ovejas, ahogadas por la crecida del río Nora

La práctica totalidad de su rebaño de ovejas y material agrícola. Esa fue la consecuencia para el ganadero José Luis Cordeira del desbordamiento del río Nora a su paso por Colloto (Siero) el pasado domingo. Y es que sólo dos de sus 32 reses sobrevivieron a las inundaciones por la crecida del río. "Cuando vi subir el caudal abrí la cerca para que las ovejas huyesen, pero el río entró como nunca había visto en mi vida y a las pobres les pilló el agua. Al mojarse por abajo, estos animales se quedan inmóviles por el peso y murieron asfixiadas", lamentó el sierense.

Además de una importante pérdida económica que "no sabría calcular con exactitud", a este ganadero aficionado le espera una dura batalla administrativa que ya comenzó ayer. "Llamé al Seprona y me remitieron al Ayuntamiento, y de allí al Principado. Se pasan la pelota unos a otros y nadie me da una solución sobre qué hacer con los cuerpos", criticó con dureza el afectado: "Eso sí, si se me ocurre deshacerme de los cadáveres por mi cuenta, en cinco minutos tengo a la Guardia Civil en la puerta para multarme". Y es que "si no se retiran rápido empezarán a oler. Además, los cadáveres atraerán a otros animales", afirmó el ganadero.

Las 30 cabezas de ganado no son la única pérdida de Cordeira. El agua entró con tal fuerza a su finca que afirma haber perdido "maquinaria y aperos", en una cantidad "que tampoco sabría ni calcular". "El río llegó a cubrir cerca de un metro y medio aquí. Además de lo que pudo estropear, también llenó todo de barro y metió troncos y basura en las fincas", afirmó el de Colloto.

Ahora, y tras del susto inicial, el sierense señala a la administración como principal culpable de su pérdida. "No hay mantenimientos en los ríos y por eso subió tanto el caudal, porque no se limpian", afirma mientras insiste: "Nunca se vio aquí una riada como la del domingo".