Paralizada parte de la flota invernal y de conservación por falta de contrataciones

Buena parte de la flota de vehículos de la campaña de vialidad invernal y de Conservación de Carreteras de la Consejería de Infraestructura está paralizada por problemas en la contratación de suministros, materiales y repuestos, según denunció ayer el comité de empresa. Permanecen paralizados diez camiones con cuña y salero; dos camiones de traslado de brigadas de Carreteras; dos quitanieves de turbina y un implemento o fresa. Además, no hay sal para la distribución por las carreteras asturianas, salvo pequeñas reservas en unos pocos lugares, ni aglomerado para las pequeñas reparaciones de calzada diarias. Y están asimismo parados diversos vehículos de menor entidad, como furgonetas o todo terrenos, según el comité de empresa, que denunció la "progresiva privatización, a través los hechos consumados", de un servicio de Emergencias "indispensable" para una Asturias en la que "no hay presupuesto para renovar un material obsoleto y de riesgo para los trabajadores, y no hay límites para la contratación externa".