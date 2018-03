El Principado tendrá que gastar más de 600.000 euros en las infraestructuras castigadas por ´Hugo´

El Gobierno del Principado de Asturias ha tenido que destinar recursos para reparar distintas infraestructuras asturianas, dañadas por el temporal 'Hugo' que afectó duramente a Asturias hace unos días. Sólo para las cuatro principales equipamientos afectados, el Gobierno del Principado ha tenido que recurrir a contratos mayores por valor de más de 600.000 euros.

El dato ha sido aportado este miércoles, a preguntas de los periodistas, por el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el socialista Fernando Lastra tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

En concreto, el Principado ha presupuestado 299.585 euros para la situación en la AS-117 en Caso, 95.757 euros para reparar una carretera en San Martín del Rey Aurelio, 98.030 para el tramo Salas-Pravia y 112.000 euros para la actuación en sostenimiento del Puerto de Cudillero. Aparte de estas incidencias también hay otros de "considerable importancia", ha apuntado Lastra. En total, desde su consejería se han registrado 91 incidencias.

En la misma rueda de prensa también ha comparecido el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, quien ha informado del número de llamadas que registró el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias durante la activación del Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa), a partir del domingo a las 18.00 horas y hasta pasadas las 9.00 horas del lunes.

En total, fueron 1.700 las llamadas atendidas, ha dicho Guillermo Martínez. No tiene cuantificadas el Principado, según Martínez, las llamadas registradas el domingo antes de las 18.00 horas. "No se percibía un aumento importante de llamadas, no se trataba de un número de incidentes tan elevado como en otras ocasiones", ha apuntado Martínez en base a sus conversaciones con los directivos del SEPA.