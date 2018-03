Llamazares la lía en Twitter hablando de la Semana Santa (y la red le contesta)

El portavoz de Izquierda Unida en Asturias, Gaspar Llamazares, ha generado una polémica en las redes sociales a cuenta de un mensaje que finalmente eliminó de su cuenta de Twitter, pero que fue capturado por algunos internautas y que ha ocasionado un intenso debate.



En concreto, Llamazares afirmó: "Hijos de dios, novios de la muerte, padres de los recortes y hermanos de la corrupción. Cofrades".





Me quedo pues en el rechazo a las banderas a media asta y a los novios de la muerte. Respeto sus creencias privadas, pero no ofendan las mías y sobre todo respeten el Estado aconfesional. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) 29 de marzo de 2018

. "Lo he borrado porque alguien con la piel muy fina pudiera sentirse ofendido. Se entiende que me refería a una cofradía determinada con esas características", ha señalado.Poco antes, el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General aseguró que su mensaje no pretendía "cuestionar las creencias ni su manifestación pública. El problema es cuando hoy mismo se convierten en oficiales con los símbolos del Estado o la presencia ostensible de los ministros.".A la vista de la advertencia del Defensor del Pueblo de que las banderas a media asta por la muerte de Cristo cuestionaban la aconfesionalidad del Estado, Llamazares aseguró:"Me quedo pues en el rechazo a las banderas a media asta y a los novios de la muerte. Respeto sus creencias privadas, pero no ofendan las mías y sobre todo respeten el Estado aconfesional".