Así se lo pasa Paula Echevarría en Candás: fabada, torrijas y cañas

De cervezas con sus amigas o comiendo fabada y torrijas. Con esos poderosos argumentos, Paula Echevarría muestra en su cuenta de Instagram lo bien que se lo está pasando de vuelta a su tierra en Semana Santa. Por lo que se puede ver en sus imágenes y en sus historias, no se la ve muy afectada por su reciente divorcio de David Bustamante, sino que está disfrutando de sus vacaciones en Candás con una amplia sonrisa en la cara, con la compañía de su hija y de reencuentro con familiares y amigas.



Echevarría no lo esconde: está ilusionada ante el nuevo camino que ha tomado su vida, de mano de us actual pareja, el fubtolistra Miguel Torres, quien no ha podido disfrutar de vacaciones junto a su novia.



En compañía de su hija Daniella, llegó ayer a Candás para pasar unos días en familia y ya ha tenido tiempo de reunirse con su grupo de amigas y de comer algunos de los platos típicos de Asturias y de estas fechas: una fabada hecha por su madre y de postre, torrijas.





Paula siempre disfruta cada vez que vuelve a casa y esta vez, a pesar de los últimos acontecimientos con David Bustamante, quien dio recientemente su particular versión del divorcio en la revista "Hola" , no ha sido diferente. Candás es mucho Candás para la actriz asturiana.