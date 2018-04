"Los meteorólogos crean alertas falsas", critican los empresarios

Los propietarios de los establecimientos de hostelería, restauración y hoteles de Asturias aseguran que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para esta Semana Santa no acertaron y que, como consecuencia a las "alarmas generadas", se han producido muchas cancelaciones en Asturias. Lo asegura José Luis Almeida, presidente de la Asociación de Turismo y Hostelería de Asturias, Otea.

Los empresarios sostienen que desde la Aemet "se lanzan alertas que no se corresponden con la realidad" y piden a los meteorólogos que "reconozcan su error y pidan perdón públicamente. Nos hacen muchísimo daño con este tipo de previsiones que no se cumplen", concreta Almeida. Según el presidente de Otea, aunque hasta esta semana que empieza no se conocerán los datos de ocupación en Asturias, "está claro que se han producido muchas cancelaciones por el temor a que nevase o que hubiese problemas en las carreteras".

Lo cierto es que esta Semana Santa ha sido muy variable en el Principado en lo que se refiere al tiempo. Las lluvias y el viento, dando paso a paréntesis de sol y alguna que otra tregua de tiempo más apacible, llevan instalados en la región desde hace una semana, coincidiendo con el Domingo de Ramos. La borrasca "Hugo" azotó al Principado a comienzos de la semana pasada y provocó que se activasen las alertas por fenómenos costeros, viento y lluvia durante varios días. Sin embargo, lo que para los meteorólogos es una situación de alerta, para los empresarios turísticos no es más que "el tiempo propio que hace en Asturias en un mes de marzo", asegura el presidente del colectivo.

Almeida avanza que desde Otea van a solicitar a la Dirección General de Turismo del Principado que los apoye en sus demandas. "He mandado un mensaje a la Mesa de Turismo y el malestar es generalizado. Los meteorólogos están convirtiendo la información en sensacionalismo puro. Queremos que nuestros responsables políticos nos apoyen para que desde la Aemet reconozcan que han metido la pata".

Nacho Manzano, cocinero con dos estrellas Michelin y propietario del restaurante Casa Marcial, en La Salgar, colgaba ayer a primera hora de la mañana una foto en sus redes sociales con el cielo soleado en el concejo de Parres. "Sin polemizar, las previsiones que yo vi anunciaban el diluvio", escribió Manzano. El día anterior colgó otra de buen tiempo llamando "cracks" a los meteorólogos.

También se ha manifestado en contra de las previsiones meteorológicas el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que salió quejándose de las previsiones "agoreras" de los hombres del tiempo para la Semana Santa en Cantabria. Y es precisamente Revilla uno de los grandes defensores de los reclamos turísticos de Cantabria, y considera, al igual que Almeida, que las previsiones, lejos de acertar, generaron alarmas que espantaron a los turistas que tenían pensado disfrutar de sus vacaciones en el norte de España.

Almeida dice que son muchos los factores que hay que tener en cuenta para analizar las bajas que se han provocado en los hoteles y establecimientos turísticos en Asturias esta Semana Santa, pero aunque aún no tiene los datos de ocupación oficiales ya sabe "que ésta no va a ser una buena Semana Santa en Asturias".

Según el presidente de Otea, "siempre que la Semana Santa coincide en marzo y no en abril tenemos una ocupación menor, ya que en abril siempre es mejor el tiempo. Pero también nos perjudican las vacaciones escolares. Es mucho mejor que los niños tengan los días festivos por delante, y también vamos a manifestar al Principado nuestro malestar, porque sería primordial que se pudiera cambiar".

El sector turístico en Asturias quiere mermar como sea el impacto de las predicciones meteorológicas en la región. "Estamos a favor de que se informe, pero no de que se creen alarmas innecesarias", aseguran.

Almeida, además considera que "esto es como el cuento del lobo, cuando en realidad la gente tenga que estar en alerta por algún fenómeno climatológico de verdad importante, entonces ya nadie hará caso de la Agencia Estatal de Meteorología. Pedimos rigor y seriedad. Estamos en Asturias y es normal que llueva o haga viento".