Asturias registra un 80% de ocupación en Semana Santa, un 20% menos que hace un año

Ocupación hotelera y de los establecimientos turísticos de Asturias del 80%, un 20% inferior a los datos del año pasado durante Semana Santa. La estancia media por persona se situó en dos noches y media, y el 93 por ciento fueron visitantes nacionales, frente a un 4 por ciento que era procedente del extranjero.

La Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea) ha hecho balance de esta campaña y los mejores datos de ocupación se han registrado en los establecimientos cercanos a las estaciones de nieve y en Oviedo, donde ha tenido una gran repercusión la celebración del evento futbolístico Oviedo Cup. Pero hubo un descenso de turistas en los establecimientos de turismo rural del Occidente, y en el Oriente se mantuvo.

Según Otea, estos datos han sido ligeramente peores a los del año pasado por dos motivos; uno, por la previsiones "alarmistas" de la Agencia Estatal de Meteorología", y dos, porque la Semana Santa fue en marzo y no en abril. "Esto ha hecho que este año no hubiéramos rozado el lleno como el año pasado", señalan desde Otea. Los empresarios del sector turístico se han mostrado muy críticos porque según ellos las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología no fueron acertadas y se crearon alarmas infundadas que provocaron que muchos turistas optasen por anular las reservas. Sin embargo, el delegado territorial de la Aemet en Asturias, Ángel Gómez, asegura que las previsiones fueron "razonablemente" acertadas y defienden su trabajo "como cualquier otro servicio meteorológico a nivel nacional".

Pero esta semana en que los escolares aún están de vacaciones, los asturianos tendrán una tregua de un tiempo mejor y parece que la primavera por fin llega. Ayer se alcanzaron los veinte grados de máxima en Oviedo, Gijón y Avilés, con una jornada de sol en todo el Principado. Para hoy, según las previsiones de la Aemet, se espera en Asturias un día con nubes y claros. No obstante, volverá a lucir el sol. Además el frío será ya cosa del pasado, y aunque será necesario por precaución llevar el paraguas, los termómetros alcanzarán los veinte grados de máxima en las ciudades de costa, como Avilés y Gijón. La misma máxima de ayer, en un día que nada tuvo que ver con el tiempo desapacible de la Semana Santa, que culminó ayer con el Lunes de Pascua. Lo que sí se espera para hoy son fuertes vientos en la zona de la costa y en la Cordillera, donde se ha activado la alerta amarilla. El tiempo primaveral continuará también mañana, miércoles, con temperaturas sin cambios, aunque azotará el vendaval y la alerta también continuará activa en el litoral del Occidente y en la Cordillera. En definitiva, día de calor, pero riesgo de tormentas y probabilidad de lluvia en toda la región. Por si acaso, mejor no olvidarse del paraguas.