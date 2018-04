La izquierda carga en bloque contra unas cuentas que tacha de "fraude" y "burla"

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 ha soliviantado a la izquierda asturiana. Mientras los socialistas lo han calificado de "auténtico fraude" e "inaceptables", Podemos lo tachó de "maltrato" y "devastador", mientras que para Izquierda Unida (IU) son "una burla". Foro, por su parte, no garantiza su apoyo cuando se voten en el Congreso. Por contra, para el PP de Asturias, las cuentas son "excelentes" porque reflejan "el compromiso del PP con el bienestar social".

La postura de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y del Gobierno regional fueron coincidentes, aunque el secretario general de los socialistas, Adrián Barbón, fue mucho más contundente en sus calificativos al tachar el proyecto presupuestario estatal de "auténtico fraude" e "inaceptable" para Asturias y para "cualquier socialdemócrata".

El portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, afirmó que los Presupuestos elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy "no son los que necesita Asturias. No cumplen nuestras expectativas". Y añadió que "hay once comunidades autónomas en las que la inversión territorial crece más que en Asturias" y aunque "el Gobierno puede alegar que el volumen inversor aumenta", el Principado opone que "ese incremento está cinco puntos por debajo de la media del país", un 10 por ciento en el Principado frente al 15,3 del resumen del país.

Tampoco le agrada que la transferencia anunciada desde Madrid para el Pacto contra la Violencia de Género "se supedite en el proyecto al sistema de financiación autonómica, de forma que el proyecto recoge ochenta millones para medidas de la administración central frente a los doscientos comprometidos y ahora las comunidades autónomas deberemos incluir estas cantidades en nuestros Presupuestos". El inventario de afrentas se completa con la falta de reflejo presupuestario de las medidas del Plan Hidrológico, un proyecto de 2016 que apenas alcanza "el dos por ciento de la inversión ejecutada" y que la inflación determina pese a las subidas prometidas a los pensionistas "una pérdida muy clara de poder adquisitivo". Y sigue pendiente y sin referencia en el proyecto presupuestario la puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal para discapacitados intelectuales Stephen Hawking de Barros (Langreo).

El secretario general de la FSA señaló que "se repiten errores" y que las tensiones entre ingresos y gastos se resolverán con incumplimientos, igual que en las cuentas de 2017. Además, el proyecto del PP "se aleja de los problemas reales de los ciudadanos", como lo demuestra que se mantenga "la dictadura de la subida del 0,25% para los pensionistas". Y en cuanto a la inversión en Asturias, es casi un 60 por ciento inferior a la del último Presupuesto presentado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que entonces la economía se contraía y ahora está en fase expansiva, "cuando hay inversiones reales pendientes de realizar y de consolidar".

El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, calificó el proyecto presupuestario del Gobierno para Asturias de "devastador" y de "maltrato" para la región. "Con crisis o con reactivación económica, Asturias siempre sale perdiendo (...) La inversión se ha reducido un 77 por ciento desde 2009. Y continuamos en el vagón de cola de la inversión". Para la formación morada, son unas cuentas del PP "para tratar de ponerse a salvo de los malos pronósticos en los sondeos electorales".

El portavoz de IU en el Parlamento regional, Gaspar Llamazares, afirmó que los presupuestos estatales, "en el caso de Asturias, son papel mojado y en algunos casos una burla". Sobre todo en materia de infraestructuras, donde las cuentas revelan que "se incumplen todos los compromisos" de Fomento tanto sobre la Variante de Pajares, que no tiene un presupuesto para su culminación ni en 2019, como sobre las cercanías.

La presidenta de Foro no se ve "en condiciones de anticipar el voto favorable" de su partido. Cristina Coto enseñó un "informe de ejecución presupuestaria en Asturias en 2017" que detecta "más sombras que luces" en el balance de los compromisos que el PP adquirió con Foro en la negociación presupuestaria del año pasado. Los presupuestos "son el instrumento a partir del cual podemos observar si se cumple el pacto entre el PP y Foro", y su conclusión viene a considerar que poco. "No hay proyecto para la Ronda Norte de Oviedo", "el agua sigue en el túnel del Metrotrén"? Y luego está el AVE. De la reclamación de 2017 sobre el ancho de las vías pasan ahora a la "baja velocidad" que le ven a la línea Madrid-Asturias. Se intuyen las condiciones de una nueva negociación presupuestaria que no ha empezado. Eso también lo lamenta Coto. "No se puede dar por hecho nada", avisa la presidenta al PP.

El PP y los peajes

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, y la diputada nacional, Susana López Ares, mostraron ayer su satisfacción con el proyecto presupuestario para Asturias, que consideraron "muy bueno, excelente, para la región y para España". Remarcaron el incremento en infraestructuras, para lo que hay que sumar la inversión directa y las "transversales" en el caso del AVE, "porque también son necesarias las que se realizan en Castilla y León", señalaron.

Mercedes Fernández anunció además que en los anexos de las cuentas figura una rebaja en el peaje del Huerna del 50% para el transporte pesado y del 30% para los coches que pasen por él al menos cinco veces al mes y con telepeaje. También se contempla la posibilidad de anular las tasas universitarias.