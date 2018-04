El PSOE denuncia que la inversión media del Estado en Asturias está un 30% por debajo de la media

La inversión del Estado en Asturias está un 30 por ciento por debajo de la media de España, según ha denunciado este mediodía el portavoz del PSOE en la Junta General, Marcelino Marcos Líndez. La media de inversión per cápita es de 318 euros, una cantidad que en Asturias se queda en 225 euros mientras que en Cantabria ascenderá a 469 euros, en Castilla y León a 413 y en Galicia a 346, según ha detallado el portavoz parlamentario socialista. Marcos juzga el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado como una "afrenta a Asturias" porque "el Gobierno central relega a unas posiciones desoladoras" a la región con uno de los crecimientos más bajos de gasto del país, un 5,9 por ciento.

"Si la media de incremento de inversión prevista en nuestro país es del 15,3%, la inversión en Asturias supone un alza del 5,9%, de las más bajas del país. Pero si vamos a la inversión por habitante nos encontramos con que los datos siguen siendo desoladores: 225 euros por asturiano, cuando la media de España es 318 euros", subrayó el portavoz del PSOE en la Junta, quien puso como referencia comparativa la inversión prevista en Cantabria, 235 millones de euros, equivalentes a una media de 469 euros. "Se puede decir que en Cantabria apadrina un ministro", afirmó Marcos Líndez. El portavoz socialista argumentó que "el problema no es sólo en inversión prevista; el problema es que la inversión presupuestada no se corresponde luego con la real, dado el bajo grado de ejecución. Por ejemplo, el tramo Cornellana-Salas de la autovía A-66 tenía una inversión de casi 6 millones para el año pasado pero no se movió un tapín".

Los socialistas asturianos calificó de "indignante" que la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, "venda como un logro que el proyecto presupuestario incluya la reducción del peaje del Huerna cuando el pasado 9 de marzo votó en la Junta una proposición no de ley del Grupo Socialista para eliminar el pago" en la autopista que comunica Asturias con la Meseta. "Es una mofa a los asturianos", sostuvo Marcelino Marcos, quien destacó que de esa merma en el peaje "sólo van a poder beneficiarse quienes atraviesen la autopista de pago cinco veces al mes". En su opinión, "se trata de una impostura y un engaño a los asturianos". Para Líndez esa rebaja selectiva supone que "el Gobierno de España no tiene intención de incluir esta vía de comunicación en la decisión de no prorrogar las concesiones de las autopistas de pago que finalizan en 2018".

El portavoz del Grupo Socialista en el parlamento asturiano ha criticado igualmente que "el Gobierno venda una subida de las pensiones de viudedad desde el 52 al 54 por ciento de la base reguladora, cuando en 2011 obligaba a pagar este año a los pensionistas el 59 por ciento de la misma y se jacte de aplicar una reducción del IRPF que sólo beneficia al 11 por ciento de los jubilados".