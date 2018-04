De estudiante del MIR a "youtuber": "Hay vida más allá de los alumnos brillantes"

Laura Arango tiene 30 años y se ha presentado hasta en tres ocasiones al examen de Médico Interno Residente (MIR). A punto ha estado de acudir en una cuarta ocasión al conocer las notas de la última convocatoria de febrero. Creía que no podría acceder a radiodiagnóstico, el área al que quiere dedicar el resto de su carrera, y entonces encendió la cámara y comenzó a grabar. Así nació su canal de Youtube. "Subí el primer vídeo de forma espontánea, sin maquillar ni nada, como una terapia. No pensé que lo vería nadie", comenta risueña esta joven médica. El vídeo tiene hoy más de 37.000 visualizaciones y su canal crece tímidamente, pero a buen ritmo: "la gente comenta mucho y se siente identificada".

Esta ovetense residente en Zaragoza se considera una inconformista nata. Es por eso que se ha presentado a esta dura prueba tres veces. La primera la llevó a realizar la especialidad de hematología en la ciudad donde hoy vive. Las dos últimas fueron fruto de su empeño por dedicar su carrera profesional a una parcela del ámbito sanitario que realmente le llene.

Experiencia en el MIR no le falta y considera que este examen "no te categoriza como un mejor o peor médico". Le preocupa las frustraciones y decepciones que genera en los estudiantes. Por eso, tiene claro cuál es el mensaje de su canal en Youtube: "Hay vida más allá de los alumnos brillantes que quedan en los 1.000 primeros puestos. La clase de profesional que quieras llegar a ser te lo haces tú".

Su naturalidad y su forma de hablar, sin pelos en la lengua, cree que han sido las claves para conectar con las cientos de personas que comentan sus vídeos en la plataforma de Google. Allí habla de su experiencia, ofrece consejos y no descarta ampliar el abanico a más temáticas ante las peticiones de la gente. "Mi sueño en Yotubue es crear un canal paralelo en el que pueda hablar de belleza, que es el tipo de vídeos que yo suelo consumir".

El canal de Laura Arango es, a día de hoy, un lugar amable y cercano para quienes, como ella, no han conseguido su objetivo a la primera o preparan el examen sin demasiadas esperanzas. Dedicar tiempo a la desconexión, hacer deporte o cuidar el cuello y la espalda durante los meses de estudio son algunos de los consejos de esta joven ovetense. "Hay que creer que todo saldrá bien y sino, aquí tenéis mi ejemplo que me he presentado hasta tres veces para escoger algo que creo que combina con mi manera de pensar", sentencia.

Su positividad la ha llevado hasta donde está. Su nota le permite ahora elegir su futuro y su sueño de ejercer como radióloga en el Hospital Universitario de Asturias (HUCA) esta cada día más cerca.