Uno de cada cinco diagnosticados con párkinson tiene menos de 45 años

"De repente todo cambió en mi vida. Fue hace tres años. El diagnóstico vino después de pasar una mala racha en lo personal y en lo laboral. Creí que tenía un cuadro de ansiedad pero el médico del centro de salud me derivó al HUCA en la primera entrevista". José María Ordóñez es uno de los 4.000 enfermos de párkinson que hay en Asturias. La cifra no es exacta porque a día de hoy no existe ningún censo. "El no disponer de cifras concretas provoca el desconocimiento de la dimensión real del problema", destaca Yolanda Villanueva, directora de la Asociación Parkinson Asturias.

"La gente cree que el párkinson es una enfermedad de gente mayor que tiembla pero no siempre hay tembleque y el 20% de los diagnosticados tienen menos de 45 años", apuntan desde la asociación.

El Centro Asturiano de Oviedo acogió ayer el acto institucional con motivo del Día Mundial del Párkinson, una jornada que ha puesto la mirada en la discriminación con el lema: Lo que más duele del párkinson es cómo me miras. "Es muy importante normalizar la enfermedad,muchos acaban aislándose", lamentan los afectados. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha comprometido avances en la coordinación sociosanitaria y el alcalde de San Martín del Rey Aurelio recogió el Tulipán de Oro que entrega la Asociación Parkinson Asturias por su contribución a mejorar la calidad de vida de los enfermos.