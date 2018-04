Easyjet confirma que dejará de volar desde Asturias en noviembre

Easyjet lo confirma: dejará de volar desde Asturias cuando finalice la temporada de verano de vuelos. Esto es, a partir de noviembre (se comercializan billetes hasta el 28 de octubre). Entonces, suspenderá su conexión con Londres-Stansted, una línea que hasta ahora se mantenía todo el año. Eso sí, la compañía británica no quiere dar su adiós definitivo al aeropuerto asturiano y deja la puerta abierta a su regreso en la campaña de verano de 2019.

"Easyjet no tiene previsto finalizar las operaciones desde o hacia el aeropuerto de Asturias pero la compañía puede confirmar que la ruta hacia Londres-Stansted quedará suspendida durante la temporada de invierno", han explicado fuentes de la aerolínea británica, que este verano conecta con Asturias, además de la capital inglesa, Ginebra. Pero el destino suizo es solo para la temporada de verano.

En cualquier caso, desde Easyjet insisten en que su marcha definitiva de Asturias no es una decisión ya adoptada, ni mucho menos. "Como cada año, revisaremos las oportunidades de la red para la próxima temporada de verano y se informará sobre las novedades relacionadas con vuelos desde Asturias a su debido momento", afirman desde la compañía.

El portal "AeroAsturias" había puesto sobre la pista de una posible salida de EasyJet de territorio asturiano tras catorce años de presencia continuada en el aeropuerto de Santiago del Monte. El Principado, por su parte, salió al paso diciendo que "no tienen constancia de ello".

Ahora, la compañía inglesa anuncia que suspende su servicio desde Asturias en la próxima temporada de invierno, pero que valorará posibilidades de conexiónes aéreas desde la región para la próxima temporada de verano. Una posición que se enmarcaría dentro de una posible posición de presión para llegar a un acuerdo con el Principado, con el que las relaciones están muy deterioradas.

Relaciones tensas



La relaciones entre "EasyJet" y el Principado no son las mejores. La aerolínea británica está molesta porque la competencia - "Vueling" e "IberiaExpress"- conecta Asturias y Londres de forma subvencionada y a ellos no se les renovó el contrato desde la administración regional.



Las relaciones difíciles entre ambas partes vienen además de atrás: desde el Principado se criticó que "EasyJet" no cumpliese lo pactado inicialmente (vuelos a Alemania que nunca pusieron en marcha) y que dejase a Asturias en 2008 sin su conexión "low cost" a Madrid.

Estas difíciles relaciones podrían desembocar en el fin de las operaciones aéreas de "EasyJet" en Asturias tras catorce años. O quizás sea un órdago de la empresa para presionar al gobierno regional. En cualquier caso, el temor a la pérdida de las conexiones de la compañía británica es patente, aunque el Principado diga "no tener constancia" de su salida del aeropuerto de Santiago del Monte.