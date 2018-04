Prendes acusa a la izquierda de usar la ley de crédito para el "combate partidista"

El portavoz de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Prendes, ha devuelto esta mañana las acusaciones que desde la izquierda ha recibido su partido por la demora en la tramitación de la ley de crédito extraordinario. "Los hay que se han dedicado a un combate estratégico y partidista", ha dicho el vicepresidente primero del Congreso, y "no vamos a permitir que se nos atropelle traspasándonos culpas que son del Gobierno, de Podemos e IU, que han invertido más de tres meses en la negociación y han mantenido dos semanas cerrada la Junta". El diputado ha remarcado que los destinos escogidos para el crédito de 111 millones de euros con el que el Principado prevé amortiguar el impacto de la prórroga no les agradan y que "repite los errores del presupuesto que rechazamos" y ha defendido el derecho de su formación a introducir enmiendas y a "hacer preguntas" sobre el contenido de la ley. La izquierda, ha rematado, "quiere correr un tupido velo sobre esta ley y eso es en términos democráticos inaceptable".

A Ignacio Prendes, que ha hablado en esos términos al final del comité autonómico que Ciudadanos ha celebrado esta mañana en Oviedo, le gusta mucho más el proyecto de presupuestos generales del Estado que su partido apoya porque es, afirma, "el de la clase media trabajadora que había estado olvidada y era la gran pagana de la crisis económica". Contiene, según su análisis, "un alivio fiscal" que llegará a esas capas de la sociedad "por primera vez después de una década de subidas de impuestos" y, entre otras partidas, también "un incremento en la financiación de las comunidades autónomas que el Gobierno del Principado debería valorar positivamente". Después de desmenuzar las grandes cifras del proyecto, los "200.000 mileuristas asturianos que ganan menos de 14.000 euros al año y pasan a no pagar IRPF" o los "80.000 que ganan entre 14.000 y 18.000 euros que se ahorraran de media trescientos euros", pasó a requerir del PSOE "un ejercicio de responsabilidad" que consiste en sumar su respaldo. "Este es un presupuesto social", dice, "y sería de todo punto lógico que aquellos a los que se les llena la boca hablando de compromisos sociales lo apoyen".

El máximo responsable de la formación naranja en el Principado añade, en clave interna, que su partido no tiene, pensando en las elecciones autonómicas de 2019, "ni calendario, ni plazo" para las primarias que elegirán al candidato. Preguntado por sus opciones de concurrir a ese proceso por la cabeza de cartel de las autonómicas, Prendes reitera que éste no es todavía el año. Eso, dice, "no va a estar en el debate ni en la actividad del partido este año. Lo que tenemos que hacer es seguir creciendo, ir sumando cada día a más asturianos a este proyecto y seguir reforzándolo estructural y organizativamente. En 2018 no será momento para nombres y caras".