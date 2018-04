Piden por carta al Principado que mantenga los vuelos a Londres

La asturiana Ezquiela Rodríguez Artidiello, que reside en el Reino Unido, ha elaborado una carta abierta dirigida al consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, para pedirle que pelee por la continuidad de la connexion aérea entre el aeropuerto de Asturias y Londres.

El texto resalta que "Easyjet no necesita a Asturias, pero a fecha de hoy Asturias sí necesita a Easyjet para sus vuelos a Londres".

Resaltan además que el aeropuerto de Stansted es uno de los de mayor perspectiva de crecimiento en el futuro inmediato.

Carta abierta al señor Consejero D. Isaac Pola, sobre Easyjet



Estimado Consejero:

Hace apenas unos días el Principado no tenía constancia de que Easyjet dejaba de operar en Asturias en Octubre (un secreto a voces) y leo con estupor unas declaraciones suyas en donde comenta que "lo sustancial es tener cubierto ese destino" (Londres) y "lo interesante es que haya una oferta competitiva".

Permítame corregirle: Lo verdaderamente importante y sustancial es que haya una oferta competitiva, con conexiones frecuentes y una buena relación calidad/precio, tanto para las PYMES como para el Turismo, como en definitiva para la economía asturiana. Si EasyJet no opera sus vuelos, no la habrá a Londres. Como dicen los japoneses, una acción sin visión acaba en pesadilla y a eso parece que estamos avocados nuevamente en el Principado desde una perspectiva logística y de comunicaciones.

Quizás deba informar a todos los asturianos de las ventajas que tendríamos, no solo ahora sino de cara al futuro, si estamos conectados al aeropuerto de Stansted en particular. Viendo el tono de sus declaraciones deduzco que no tiene interés alguno en negociar, en molestarse por investigar las oportunidades que tiene enfrente y/o en reconocer que EasyJet no necesita Asturias, pero a fecha de hoy Asturias si necesita a EasyJet para sus vuelos a Londres.

Stansted ha comenzado ya un plan de mejora con una inversión de más de 600 millones de libras y tiene entre sus planes más inmediatos facilitar las conexiones con mercados nuevos como La India y China. Stansted es un "hub" desde el que este verano se podrá viajar a más de 190 destinos. En unos meses comenzarán vuelos "económicos" a Nueva York, Washington DC, Boston, Toronto, Dubai y Noruega. Los destinos de negocios, que incluyen Frankfurt, Dusseldorf o Munich también se han incrementado y Thomas Cook volará a Orlando, Las Vegas y Cancún desde Stansted. En 2018 será el aeropuerto londinense con un crecimiento más rápido, esperando alcanzar los 43 millones de pasajeros antes de 2020. Estos son hechos públicos y conocidos, al menos para algunos.

En Asturias seguiremos a la cola de todo y de todos. Entretanto, los demás mueven ficha y negocian en tiempo y forma sus oportunidades. Francia progresa y planifica en torno a la traza del Corredor Atlántico. Hasta la Plataforma Tecnológica de Túneles de Pajares subraya recientemente cómo Francia ha avanzado una línea TGV con conexión hasta Burdeos y Rennes y tienen proyecciones a Toulouse y Hendaya; pero claro, mejor no dar publicidad a esta información. Los Leoneses verán una nueva conexión ferroviaria León-Vigo y derivan la mayor parte de sus mercancías hasta ese puerto y al de La Coruña, no al Puerto del Musel. Mientras, los asturianos nos quedamos incomunicados con nuestra provincia limítrofe todos los inviernos porque los políticos han sido incapaces de realizar 50 kilómetros de AVE en 17 años. De la Zalia mejor no hablar. Suma y sigue?

Decir hoy en día que una tiene un Master en Logística, aunque sea de una universidad extranjera, puede sonar irrisorio gracias en parte a ustedes los políticos pero créame, sé de lo que hablo. La que subscribe es una asturiana que emigró hace más de una década al Reino Unido, y cuya experiencia profesional durante los últimos 12 años consiste principalmente en establecer redes inter e intra continentales de distribución y comercialización de productos y servicios. Actualmente trabajo ofreciendo asesoramiento transfronterizo a inversores de La India en Europa, pero antes de emigrar también he trabajado en una empresa Asturiana que, con gran visión de futuro, se abrió camino en el mundo de la exportación hace más de 20 años. Experimenté de primera mano todos los problemas a los que se enfrentaba y a los que estoy segura, se siguen enfrentando desgraciadamente todavía hoy en día todas las PYMES Asturianas.

Para realizar un buen aterrizaje siempre hace falta primero hacer una buena aproximación, sobre todo en los negocios.

Ezequiela Rodriguez Artidiello

Head of Operations and Marketing

Yati Capital Ltd