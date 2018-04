Prepárate para el calor: mañana se rozarán los 30 grados en Asturias (y seguirá así el fin de semana)

Ya lo anunciamos a principios de semana: la primavera había llegado a Asturias. Y lo hacía para quedarse. Hoy en Pola de Somiedo se marcó la máxima con 24,3 grados centígrados. Pero lo "peor" está por llegar. La Agencia Estatal de Meteorología dice que mañana en zonas como Cangas del Narcea se alcanzarán los 27 grados. Todo después de unos días la pasada semana especialmente lluviosos.

Aquí te dejamos la previsión para los próximos días de la AEMET (y para el fin de semana). La buena noticia es que no se esperan cambios: parece que durante los días libres en Asturias vamos a seguir disfrutando de unas buenas temperaturas y de un buen tiempo. Quizá sea, de hecho, el primer fin de semana de playa del año. El viernes, eso sí, no se descarta que pueda haber chubascos ocasionales por la tarde por lo que no conviene confiarse y hay que seguir el refrán del 40 de mayo.



Previsión para el miércoles

Poco nuboso o despejado. Temperaturas en aumento, siendo menos acusado el de las mínimas. En el litoral, viento del este y sureste flojo rolando a partir de mediodía a norte y nordeste flojo. En el interior, viento de componente sur, por lo general flojo.



Previsión para el jueves

Poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad de evolución durante las horas centrales del día que pueden dar lugar a probables chubascos dispersos durante la tarde en el oeste y que podrían ir con tormentas, sin descartar algún chubasco en el resto. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Viento variable flojo.



Previsión para el viernes

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en las horas centrales del día. No se descartan chubascos ocasionales por la tarde. Temperaturas en aumento, excepto las máximas en la Cordillera que permanecerán sin cambios. Viento de componente sur flojo que rolará por la mañana a componente este flojo. (Este será, según la previsión que por el momento maneja la Agencia Estatal de Meteorología, el peor de los próximos días en lo que al tiempo se refiere).



Previsión para el sábado

Poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto en el oeste. No se descarta algún chubasco ocasional en el oeste y en la Cordillera por la tarde. Temperaturas en ascenso en el litoral y sin cambios en el interior. Viento de componente sur flojo tendiendo a variable.

