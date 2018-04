Javier Ledo, que seguirá en prisión provisional, pide el traslado a Lugo

Javier Ledo, el presunto autor de la muerte de la gijonesa Paz Fernández, continuará en prisión por decisión de la jueza del Juzgado de Violencia de Gijón, que se ha hecho cargo del caso al considerarse un crimen machista, dada la relación sentimental entre la víctima y el detenido. Ledo compareció ayer ante la juez, quien ha dictado un auto confirmando la medida de prisión provisional dictada por el Juzgado de Luarca, encargado del caso en primera instancia.

El único acusado por un crimen que conmocionó a la región ha solicitado el traslado a la prisión de Lugo por "motivos familiares", como señala su abogado del turno de oficio, Pedro Víctor Álvarez. A la espera de que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria tome una decisión al respecto, Ledo pernoctó ayer en la penitenciaría asturiana.

La familia de la víctima, la gijonesa Paz Fernández Borrego, se ha personado por su parte como acusación particular por unos hechos cuya investigación continúa con la recogida por parte de la Guardia Civil de un centenar de evidencias que apuntan a Javier Ledo Ovide como autor del crimen de Paz Fernández Borrego, asesinada a golpes con un objeto contundente. El cadáver fue hallado en el embalse de Arbón (Villayón) el pasado 6 de marzo, tras haber desaparecido en Navia el 13 de febrero, y entre los objetos que se barajan como arma homicida se cuenta un rodillo de amasar. El abogado de la defensa, sin embargo, eludió ayer hablar de este extremo toda vez que aún no ha tenido acceso al auto completo y "los calabozos del juzgado no son el lugar más adecuado para hablar del tema" con el cliente.

Ledo se encuentra en prisión provisional desde el pasado 12 de marzo tras su detención tres días antes como presunto autor de la muerte de la mujer, a la que conocía previamente. La mujer, madre de dos hijos, fue vista por última vez el 13 de febrero en Navia, a donde iba con cierta frecuencia. Allí reservó un hostal donde no llegó a dormir y al día siguiente fue encontrado su vehículo junto al hospital de Jarrio.