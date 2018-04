No da tiempo a limpiar las playas, alertan los concejos costeros, a los que cobrará Cogersa

Los 18 concejos costeros ya han pasado de la inquietud a la alarma. Una vez sabido que a partir de ahora tendrán que pagar por la limpieza de sus playas (90 en total), y que el Gobierno regional se ha comprometido a habilitar una línea específica de ayudas para este verano, se sigue sin saber la cuantía, las condiciones y lo más importante, cuándo se pondrá en marcha. "El verano está a la vuelta de la esquina y el problema no se ha resuelto. Seguimos en la incertidumbre", aseguraron ayer desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

El Consorcio para la gestión de residuos sólidos de Asturias (Cogersa) modificará sus estatutos para seguir haciéndose cargo de la limpieza de las playas asturianas, igual que en las últimas dos décadas, aunque ahora los ayuntamientos tendrán que pagar por ello. La tarea se subcontrataba, al no tener la empresa pública la maquinaria necesaria, y el coste ascendía a unos 450.000 euros anuales. El problema es que con la reforma de la administración local y las modificaciones de las leyes de estabilidad presupuestaria, Cogersa no podía seguir haciéndose cargo de ese servicio y menos de manera gratuita, porque no figura en sus estatutos.

La decisión de modificarlos no resuelve el problema a corto plazo. Fuentes municipales señalaron que "esta medida ya estaba prevista", con lo que "ni es una novedad ni resuelve el problema que ya está sobre la mesa: llega el verano y no se sabe cómo se va a afrontar la limpieza de las playas".

El objetivo del cambio estatutario es que Cogersa pueda ofrecer el servicio a los ayuntamientos, que al hacerlo de manera mancomunada, será más eficiente y económico. Esa modificación debe ser sometida ahora a información pública y al trámite de audiencia en los ayuntamientos, y después tiene que ser aprobada por mayoría absoluto en la junta de gobierno del consorcio.

La limpieza de las playas se realiza en mayo, y entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se realiza en 90 playas, con una periodicidad que en muchas es diaria. "El cambio en los estatutos no será aplicable hasta el año que viene porque cada ayuntamiento tiene que aprobar la contratación en su pleno. ¿Y qué pasa este verano? Los concejos afectados exigen una solución inmediata", señalaron desde la Federación de Concejos.

El convenio suscrito para la limpieza de las playas finaliza en mayo, pero el fin de las condiciones del servicio ya se conocían desde finales del pasado verano, sin que hasta el momento se haya llegado a una solución que satisfaga a los municipios costeros afectados.