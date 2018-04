IU ve en la indefinición sobre el grado de Deporte un "golpe al área metropolitana"

El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ha mostrado esta mañana en la Junta su apoyo al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, de su mismo signo político, en el vínculo establecido por éste entre la controversia por la implantación en el campus de Barredo del grado universitario de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el futuro del proyecto de área metropolitana central de Asturias. Ese asunto, siempre respaldado por IU, que forma parte del acuerdo de investidura que la coalición suscribió con el PSOE, ha dado "un paso atrás", "ha recibido un traspiés", "un golpe" y el grupo parlamentario de IU está cuando menos "preocupado".

Llamazares ha incitado al Principado al "diálogo" con el consistorio mierense y a la definición clara de dónde debe estar el grado de Deporte, por el que pugna Mieres con Gijón, cuestión ésta que al decir del diputado no es sólo académica o educativa, sino que tiene mucho que ver con el equilibrio territorial. "No quisiéramos que el corazón de Asturias estuviese en cuestión por falta de liderazgo o proyecto político", ha asegurado. El área central "es un proyecto delicado y debe ser mimado". Si se apuesta por un procedimiento "inductivo", añade, con protagonismo cierto de los ayuntamientos, "no puedes ofender a los que forman parte del área metropolitana".

Llamazares salió al paso por adelantado del posible argumento del Principado sobre la convicción de que ésta es una responsabilidad que estrictamente compete a la Universidad y ha recordado que el Gobierno regional sí tomó partido hace algunas semanas respecto a la reivindicación similar sobre la implantación del grado de "ingeniero total" en el campus de Gijón.