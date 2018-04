Preocupación en Asturias por "el número importante" de embarazos no deseados en adolescentes

Los ginecólogos asturianos han notado una inquietante persistencia de los embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes en la región. Un problema que genera cierta preocupación, máxime cuando en la actualidad existen diversos medios y abundante información para evitar esta situación y que este problema fuese disminuyendo hasta ser residual.

Así lo ha expresado el doctor Ángel Sánchez del Río, jefe de la unidad de Ginecología del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, en una entrevista publicada hoy en la edición escrita de LA NUEVA ESPAÑA, en el suplemento "Salud". El doctor Sánchez del Río se ha mostrado muy claro a la hora de hacer público este problema.

"Hay algún aspecto que nos preocupa y es que hemos detectado en toda Asturias un número importante de embarazos no deseados en mujeres jóvenes y adolescentes con el consiguiente número de abortos, a pesar de disponer de centros de planificación familiar en todas las áreas con una fácil accesibilidad", ha expresado el jefe de Ginecología del centro hospitalario de Mieres.

"Para nosotros eso es un fracaso de la anticoncepción, y no debería existir, teniendo un centro de planificación en cada área sanitaria. En este sentido desde el Servicio de Salud se está trabajando para mejorar esta situación", añade el conocido médico

El ginecólogo Sánchez del Río recalca, por otra parte, que las mujeres cada vez controlan más su salud. "Cada vez las pacientes tienen más información y hay más facilidad para acceder a unos recursos sanitarios de alta calidad. Y esa facilidad de acceso al sistema de salud hace que las mujeres se hagan más controles. Hoy día disponemos de una buena medicina preventiva", señala en la entrevista.

Un avance en la medicina preventiva que, por lo que advierte el doctor, no ha surtido tanto efecto en los casos de embarazos no deseados, donde la información y las diversas medidas preventivas no están surtiendo el efecto esperado en Asturias.