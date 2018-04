La manifestación por la oficialidad del asturiano recorre Oviedo

Los partidarios de la oficialidad del asturiano tenían claro que este era su año. Había que demostrar fuerza y por eso desde hace unos minutos una manifestación multitudinaria recorre las calles de Oviedo exigiendo que el asturiano se iguale a otras lenguas del estado como el gallego o el catalán. Los organizadores ya habían previsto en su momento una "asistencia masiva" a la concentración y sus mejores presagios se han cumplido.



La marcha se abre con una pancarta que decía "L'asturianu llingua oficial ¡agora!". Está previsto que sobre la una y media de la tarde, la actriz mierense María Cotiello de lectura a un manifiesto en el escenario instalado en la plaza de la Catedral.





Así arranca la manifestación a favor de la oficialidad del asturiano: https://t.co/M9HyettD1P pic.twitter.com/gRDoJGJPDt — La Nueva España (@lanuevaespana) 21 de abril de 2018

Una manifestación musical

Los apoyos

A lo largo de los últimos días varios sindicatos y partidos políticos habían dado su apoyo a esta movilización. La Federación Socialista Asturiana (FSA) confirmó ayer que su representante en la manifestación será Gimena Llamedo, la secretaria de organización y "número dos" de Adrián Barbón. No en vano el paso definitivo hacia la reivindicación de la oficialidad lo dio la propia FSA asumiendo (al aprobar su nueva ejecutiva) la necesidad de impulsar la lengua asturiana (así te lo contamos en su día ). Pero, ¿cuál es la visión de la calle? Según una encuesta recientemente publicada la mitad de la población ya compara al asturiano con el resto de las lenguas del estado. Aquí te dejamos los resultados del estudio La concentración de hoy tuvo como sintonía dos temas musicales creados para la ocasión y titulados "" y "'. "La escena sonora asturiana nunca quedó de brazos cruciaos nel so compromisu cola llingua y cultura d'esta tierra. Dende hai décades, la música vien siendo un preséu fundamental nel procesu de normalización de la llingua asturiana y los cantantes y músicos asturianos usaron la so voz y soníos pa reivindicar la oficialidá d'esta llingua, yá fora al traviés de la so participación nel Conciertu pola Oficialidá o faciendo cantares a costafecha pa concienciar sobre la importancia de que l'asturianu algamara l'estatus xurídicu d'oficialidá", indicó la Xunta pola Defensa de la Llingua en un comunicado en el que presentó estos dos temas que hoy se han tocado por primera vez.La manifestación cuenta con el apoyo de los principales sindicatos asturianos, como(USO) o la. A estos hay que sumar el apoyo del secretario general del SOMA, José Luis Alperi, sindicato fuertemente vinculado a la historia reciente de Asturias, que ha apoyado la movilización a través de una fotografía con el cartel de la manifestación difundida por la XDLA. En el ámbito político, la convocatoria tiene el apoyo expreso deAsturies,y la, que ha anunciado que su Ejecutiva va a estar representada en la misma, siendo la primera vez que el partido tenga una representación oficial en una marcha a favor de este marco legal para el asturiano. Junto a sindicatos y partidos políticos, la manifestación convocada por la Xunta pola Defensa de la Llingua va a contar con el apoyo de otras asociaciones como, además de otras entidades del ámbito social y cultural asturiano.