El pacto del crédito no es "el inicio de una gran amistad" en la izquierda asturiana

Ni la Junta General del Principado es la agitada "Casablanca" de la Segunda Guerra Mundial ni Javier Fernández y Emilio León van camino de emular la famosa escena final de la célebre película, entre Rick y el capitán Renault, el recordado "presiento que este es el comienzo de una gran amistad". El turno de preguntas al Presidente puso de relieve que el acuerdo para sacar adelante un crédito extraordinario de 111 millones, que amortigüe las dificultades de la prórroga presupuestaria en el Principado, está lejos de dibujar un escenario más proclive al pacto entre los tres partidos de la izquierda asturiana para el año que queda de legislatura autonómica.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, planteó al presidente del Principado, Javier Fernández, si iba a aprovechar ese primer entendimiento a tres bandas como "punto de inflexión para impulsar el último tramo de la legislatura". El diputado de la coalición reclamó "un desarrollo ágil" del crédito extraordinario que, recalcó, "pueda facultar acuerdos futuros" en asuntos clave como el abaratamiento de las escuelas para menores de 3 años, entre otros.

"Agradezco que Podemos haya aceptado aprobar el crédito y usted interpreta, ojalá sea así, que esto como en Casablanca puede ser el inicio de una gran amistad, y que aquí se juega a la izquierda", planteó Javier Fernández a Llamazares. El Presidente recogió ese guante y ofreció posibles vías de acuerdo ante cuestiones como la ley de Mínimos Vitales o sobre el Área Central. Pero fue aún más allá y señaló como reto la consecución de un nuevo Presupuesto como colofón a la legislatura: "Hay un Presupuesto pendiente. Para el próximo Gobierno sería más que necesario contar, no con dos prórrogas consecutivas, sino con un Presupuesto. Me parece esencial".

"Ménage à trois"

La enésima oferta de Javier Fernández a la formación morada pareció no surtir el más mínimo efecto en las filas de Podemos. Su portavoz , Emilio León, basó el guión de su intervención en "exigir" al Ejecutivo regional que "se siente a dialogar con la comunidad educativa" para disminuir la carga de horas lectivas, pero aprovechó el remate de su "cara a cara" con Javier Fernández para enfriar los ánimos de un nuevo talante de Podemos Asturias para con el Gobierno socialista. "En Casablanca es muy importante ver las traducciones: en España lo tradujeron como el inicio de una bella amistad; en Francia hablaban de la posibilidad de un ménage à trois y en China lo tradujeron como el comienzo de una célula antifascista", detalló León, que culminó su discurso de forma contundente: "Nosotros para nada hemos hablado el mismo idioma esta legislatura pero Podemos ni se va sentar al piano a tocar, tristes, por lo que no fue, ni vamos a pedir a este pleno, una y otra vez que nos toque la misma canción".

La política como magia

A esas alturas, León había sacado su oratoria más mordaz: "Cristina Cifuentes acaba de renunciar al título del máster que no cursó y a cuyas clases ni fue, tenga cuidado no le pase algo parecido a usted y tenga que renunciar a una legislatura de la que parece que estuvo ausente y de un liderazgo y una presidencia que usted no parece haber ejercido". Javier Fernández aprovechó su réplica final para advertir que "los ménage a trois son muy confusos en el sexo y en la política" y para mandar su particular recado a la formación morada. "Para ustedes la política es, a veces, un poco de magia. Sepan que el conflicto siempre está ahí y que cuando uno gestiona la realidad se encuentra con que cada vez es más dura y más resistente a medida que negocia con ella".