La pugna entre municipios pone en peligro el grado de Ciencias del Deporte, avisa el Rector

Mieres / Gijón / Oviedo,

A. VELASCO / L. BLANCO / J. A. ARDURA /C. JIMÉNEZ

"Podría ocurrir", advirtió ayer en el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, "que el grado de Deporte no saliera adelante si se genera tanta disputa entre ayuntamientos". Y abundó el máximo responsable de la institución académica, tras el órdago del día anterior del alcalde de Mieres, que no le gusta que la implantación de unos estudios sobre los que la última decisión está en manos de la Universidad se convierta en una "pelea" entre municipios en la que se está dejando fuera a la propia Universidad. "Si no hay garantías de que sea sostenible, a lo mejor no conviene ponernos con ello", deslizó ayer García Granda tras la reunión del Consejo de Gobierno. La convocatoria sirvió para aprobar la propuesta de honoris causa para el nefrólogo Carmine Zoccali así como la actualización de los reglamentos del propio Consejo de Gobierno y los de matrícula y dedicación.

Tres son las propuestas que maneja el Rectorado: una vinculada a un grupo de profesores de INEF de Madrid, otra procedente de la Facultad Padre Ossó (centro adscrito) y, la tercera, de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Las dos primeras coinciden en impartir los estudios entre Gijón y Mieres. "Somos conscientes del papel dinamizador de la Universidad en el territorio pero nuestras decisiones académicas no estarán influidas por criterios políticos". Eso sí, detalló García Granda que su primera opción es siempre la de un centro público y que en Mieres existen "recursos ociosos" para poner en uso. "Habrá que ver cómo combinar todo de forma óptima pero la decisión es de la Universidad", sentenció. El Rector espera tener para septiembre una propuesta definitiva.

El consejero de Educación aseguró que el Gobierno "se mantendrá al margen" sobre la ubicación. Genaro Alonso explicó que el Principado será "escrupuloso y estricto con la ley" y señaló que la normativa "deja muy claro" que debe ser de la Universidad la propuesta que "tiene que incluir el emplazamiento". Fue el portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, quien provocó el primer pronunciamiento en público de Javier Fernández: "No hable de silencio respecto al campus de Mieres sino de respeto por las normas, por los procedimientos y respeto por la autonomía de la Universidad. Todo eso que un Presidente de Gobierno, más incluso que todos ustedes, tiene que considerar y preservar", aseveró.

Por su parte, el portavoz del gobierno gijonés, Fernando Couto, manifestó su deseo de que la Universidad decida la sede. Aclaró que la relación con Mieres "es excelente" aunque "cada uno defiende lo suyo". En todo caso, cree que lo mejor es "no politizar" el asunto y apoyarse en criterios académicos.