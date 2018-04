Policías y guardias civiles, de marcha a Madrid por la equiparación salarial

Policías y guardias civiles reunidos en torno a la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol) han iniciado esta mañana en Oviedo una marcha de 500 kilómetros en favor de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, con el objetivo de alcanzar la capital de España el día 5 de mayo, donde está convocada una gran manifestación por este colectivo a las 12 del mediodía.



Esta concentración será la culminación del maratón de 52 manifestaciones consecutivas llevadas a cabo en las diferentes capitales de provincia de toda España con el mismo fin, la equiparación salarial de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de las policías autonómicas de España (Mossos de Esquadra y Ertzaintza), debido a la diferencia salarial que vienen sufriendo aquellos durante décadas.





#MarchaPorLaEquiparacionYA Oviedo-Madrid. 480 km, 15 días, todo por una lucha que no decae, que no pierde fuerza, que no se va a detener @JupolNacional pic.twitter.com/8eGRp4i7sw