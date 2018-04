Farmacéuticos asturianos tranquilizan a los padres: "La ausencia de Dalsy no es preocupante"

La Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS) ha querido lanzar esta tarde un mensaje de tranquilidad a los padres asturianos. La ausencia de Dasly en las boticas asturianas (y en las de toda España) no significa que no existan otros medicamentos igual de efectivos y de los que hay existencias. "Se ha producido una rotura de stock en los laboratorios, no hay existencias pero queremos lanzar un mensaje tranquilizador porque no estamos ante una situación sanitaria preocupante, hay otros medicamentos genéricos y de otras marcas que tienen los mismos efectos", asegura una portavoz de Cofas.

El Dalsy es uno de los medicamentos infantiles más populares y, tal y como se hacían eco esta mañana numerosos medios de comunicación, está desapareciendo de las farmacias españolas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, admite de hecho en su página web que existe un problema de suministro de este medicamento en su versión de 20 mg/ml.

Dalsy contiene ibuprofeno como principio activo y pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Este medicamento se utiliza en lactantes mayores de 3 meses y niños hasta 12 años para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, así como en estados febriles.

Su característico sabor y color naranja facilita la toma por parte de los más pequeños de la casa, por lo que se ha convertido en uno de los medicamentos más consumidos por los niños. Precisamente por este motivo, el desabastecimiento del Dalsy, que parece ser puntual, ha provocado que muchos padres pongan el grito en el cielo.

Hace algún tiempo Dalsy estuvo en el centro de la polémica después de que se denunciara que en el prospecto de este fármaco se omitían algunos efectos secundarios ocasionados por su colorante anaranjado. No obstante, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios concluyó que no existe ningún peligro. En su opinión, habría que ingerir varios frascos de forma continuada para que pudiese haber algún tipo de peligro.

En cualquier caso, pese a la preocupación que puedan tener muchos padres por el desabastecimiento de Dalsy en las farmacias españolas, existen varios medicamentos genéricos que cumplen la misma función y que sí están disponibles.