"La falta de Dalsy no debe preocupar", afirman los farmacéuticos asturianos

La Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a los padres asturianos. La ausencia de "Dalsy" en las boticas asturianas (y en las de toda España) no significa que no existan otros medicamentos igual de efectivos y de los que hay existencias. "Se ha producido una rotura de stock en los laboratorios, no hay existencias, pero queremos lanzar un mensaje tranquilizador porque no estamos ante una situación sanitaria preocupante, hay otros medicamentos genéricos y de otras marcas que tienen los mismos efectos", subrayó una portavoz de Cofas.

El Dalsy es uno de los medicamentos infantiles más populares. Contiene ibuprofeno como principio activo y pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Se utiliza en lactantes mayores de tres meses y niños de hasta doce años para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, así como en estados febriles. Su característico sabor y color naranja facilita la toma por parte de los más pequeños.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, admite en su página web que existe un problema de suministro de este medicamento en su versión de 20 mg/ml.