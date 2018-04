Foro defiende en solitario la devolución de la ley de crédito al Gobierno

La Junta General del Principado ha hecho esta mañana lo que se esperaba de ella y rechazó la enmienda de totalidad presentada por Foro contra el proyecto de ley de crédito con el que el Principado pretende hacer frente a los efectos de la prórroga presupuestaria mediante un gasto suplementario de 111 millones de euros. Lo hizo, eso sí, dejando solo al grupo proponente, que votó en solitario a favor de la devolución del texto legal al Gobierno, y su iniciativa decayó con el voto en contra de los tres grupos de la izquierda que apoyan expresamente el crédito -PSOE, Podemos e IU-, pero también del PP, y la abstención de Ciudadanos. Los populares y la formación naranja dedicaron sus intervenciones a apuntalar una vez más sus motivos para rechazar el proyecto de gasto del Ejecutivo autonómico, pero aseguraron que prefieren la tentativa de modificarlo mediante enmiendas parciales.

El debate de la propuesta de devolución planteada por Foro apuntaló las posiciones políticas que estructuran la cámara en torno a dos bloques multiformes, al menos en cuanto al contenido de las intervenciones. El PP y Foro reavivaron sus sospechas de que tras el crédito subyace la configuración de un tripartito de izquierdas en Asturias y sus insinuaciones de pactos ocultos entre el PSOE y Podemos mientras la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, volvía a afear al PP que sólo diese marcha atrás en su amago de apoyo a la iniciativa cuando supo que al respaldo se sumaba la formación morada. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ve venir una anticipación a su juicio prematura de la campaña electoral hacia la cita con las urnas del próximo año y Podemos explica su apoyo al crédito acogiéndose a la oferta de rebaja a la mitad de la cuota de las escuelas infantiles sin citar que eso ya estaba en el presupuesto que rechazaron, algo que sí se ocupó de afearles la diputada socialista Margarita Vega.

La portavoz de Foro, Cristina Coto, defendió su tentativa de devolución una vez más por cuestiones de fondo y de forma, por el contenido y el retraso en su negociación combinado con la urgencia de la tramitación. Dijo que rechaza "un crédito trampa blindado, con partidas no transferibles y mínimos inversores no franqueables". A la crítica contra la política económica del Goiberno se sumó, no obstante, también Podemos, que quiso dejar claro que su sustent porque ntual para esta ley de crédito y casi exclusivamente por la rebaja de las matrículas de las escuelas infantiles, porque en conjunto "no resuelve los problemas de los asturianos, sencillamente porque es imposible, porque esta actuación necesaria no implica cambios de políticas que puedan suponer cambios estructurales", ha asegurado el diputado Enrique López.