Lastra persigue que el autobús y el tren "roben" 250.000 viajeros diarios al coche

Cerca de 250.000 viajes que en la actualidad se realizan en coche o en moto en la zona central de Asturias podrían hacerse en autobús. El 40 por ciento de los viajes en coche en esa misma área de la región son de menos de 10 minutos y la mayoría de ellos podrían realizarse a pie o en bicicleta. Hay deficientes conexiones entre los autobuses urbanos e interurbanos y existen carencias en la señalización y dificultad para establecer las paradas que prefiere el cliente. Son las tres principales conclusiones del estudio encargado al Gobierno regional a una empresa especializada para elaborar el denominado Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana del Principado de Asturias (2018-2030).

Esos tres son algunos de los retos a los que deben enfrentarse los municipios de la zona central de Asturias y el Gobierno autonómico, cuyos representantes se reunieron ayer en Oviedo con la idea de impulsar el proyecto metropolitano. No estuvieron solos: se ha incorporado a las reuniones el Estado, con tres representantes del Ministerio de Fomento, tal y como había solicitado el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. No asistieron los representantes del Ayuntamiento de Mieres, en protesta porque no se haya asegurado que el futuro grado de Deporte de la Universidad de Oviedo se imparta en ese concejo.

El diagnóstico recogido en el estudio se basa en más de 31.000 entrevistas a otras tantas personas y destaca que en la zona central de Asturias se registra una media de 820.000 desplazamientos al día, la mayoría de lunes a viernes, por las tardes, por lo que se apunta la conveniencia de adaptar el transporte público a esta demanda. El autobús cubre con 208 líneas el 30 por ciento del territorio central y da servicio a 700.000 personas, mientras que el tren cubre el 8 por ciento del territorio y da servicio a 186.000 habitantes.

Problemas a solucionar: la complementariedad entre los servicios urbano e interurbano en autobús, entre las líneas de Renfe y Feve y entre los autobuses y los trenes. Más: hace falta una red interurbana segura para bicicletas, pues se registran 390.000 desplazamientos al día en ese medio de locomoción. Cultivar la cultura de caminar es otro de los objetivos señalados en el informe, que revela que uno de los principales centros de atracción de movimientos es el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que genera uno 35.000 viajes cada día.

Con respecto al ferrocarril, el estudio señala varios tramos con de Feve "potencialidades" para atraer pasajeros: Oviedo-Gijón, Cudillero-Avilés, Langreo-Gijón y Oviedo-Pola de Siero.

La empresa que elaboró el informe se reúne hoy, por separado, con representantes de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón, para ir perfilando el documento final. En los próximos días lo hará con dirigentes de otros concejos.