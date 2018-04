Jueces y fiscales, hartos de ser "el patito feo", exigen reformas o irán a la huelga en un mes

No son precisamente el colectivo más propenso a manifestarse en la calle, pero los jueces y fiscales han llegado al límite. No sólo exigen mejoras laborales, sino una reforma estructural de la justicia para que deje de ser el "patito feo", como indicó el presidente la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Asturias, Juan Carlos García López. "No pedimos ni más ni menos que los demás funcionarios públicos", añadió. Jueces y fiscales salieron de la mano a la calle a mediodía de ayer y advirtieron de que irán a la huelga el 22 de mayo si no hay avances.

En Oviedo, unos cuarenta jueces y fiscales, entre los que se contaban, como uno más, la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, y la juez decana de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, expresaron el hartazgo al que han llegado tras años de recortes.

Se trata de una movilización a la que se han sumado las siete asociaciones de jueces y fiscales. El juez Juan Carlos García puso el acento sobe todo en la vertiente estructural. "El aspecto de las retribuciones no es lo más determinante. Pedimos un refuerzo de la independencia judicial en los órganos superiores, que, si están designados en función de las cuotas de los partidos, van a trasladar una imagen de falta de independencia que nos perjudica a todos. La Constitución establece que los vocales del Consejo deben ser mayoritariamente designados por los magistrados, guiados por criterios de independencia y profesionalidad. Y lo mismo en la Fiscalía", indicó.

La falta de medios, añadió, se puso de manifiesto "en el colapso de tres días de Lexnet, con un millar de asuntos que quedaron en el limbo en Asturias; o las deficiencias en los sistemas de videoconferencia, que no son compatibles con los de otras comunidades; o las carencias de formación de los funcionarios", enumeró.

Las negociaciones con el Gobierno no van bien. Sólo se ha avanzado en la equiparación de las vacaciones. Y es que ahora se da la situación "ridícula" de que el juez es el que menos vacaciones disfruta. Como resaltó el fiscal Miguel Rodríguez Marcos, de la Asociación de Fiscales, "no hay visos de que se consiga recuperar el poder adquisitivo perdido, ni de que se disponga de los mismos días de permiso por asuntos propios que el resto de los funcionarios". Hasta disfrutan de la mitad de días por paternidad. Además, los fiscales de Juzgados pequeños cobran sólo 53 euros por la semana de guardias. "La pérdida de poder adquisitivo en la función pública fue de un 5 por ciento desde 2010; jueces y fiscales hemos perdido un 9,73", remarcó el fiscal.

En Gijón, una veintena de jueces, juezas y fiscales hicieron un alto en el camino para sumarse a la protesta, entre ellos la fiscal jefe de Gijón, Rosa María Álvarez García, y el magistrado Bernardo Donapetry Camacho, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Estuvieron varios minutos en la puerta del Palacio de Justicia de Gijón. Donapetry, con cierto humor, exhibió un trozo de papel higiénico: "Esto es como una euroorden, puede escribir usted lo que quiera, que tendrá el mismo efecto".

Años de insistencia

En el Palacio de Justicia avilesino, entre el mediodía y la una de la tarde sólo se atendieron los asuntos derivados de la guardia. El titular del Juzgado número 5 y delegado en Asturias de Juezas y Jueces para la Democracia, Julio Juan Martínez Zahonero, hizo de portavoz. "No estamos ante una reivindicación nueva. Llevamos años insistiendo en la necesidad de reformar y mejorar la justicia. Ha estado olvidada", subrayó.

Lo que vienen reclamando son "reformas estructurales que afectan tanto a los medios como al personal, que el Consejo del Poder Judicial tenga una independencia efectiva, que el ministerio fiscal tenga una configuración que le garantice una mayor independencia y que se equipare a los profesionales con el régimen de permisos del resto de la función pública".

Jueces y fiscales defienden que en España hay una falta de perspectiva en cuestiones de política judicial. "Llevamos meses hablando con todos los partidos políticos y poniéndoles de manifiesto los temas que consideramos más relevantes para mejorar la justicia. Nos hemos puesto de acuerdo asociaciones de muy distinto pelo e ideología. Eso es complicado e indicativo de que si no se incrementa el número de jueces en este país, si no se invierte en serio en justicia, si no se aborda una modificación de la estructura judicial, anquilosada en el siglo XIX, no podremos dar un servicio que responda a las necesidades del siglo XXI", incidió Martínez Zahonero. Se refiere a cuestiones como la digitalización -que tiene que hacerse de la mano de jueces y fiscales y con medios efectivos-, las deficiencias de los Juzgados y la falta de personal.

Asturias tiene una de las tasas de resolución más elevadas del país e incluso el Juzgado de cláusulas suelo de Oviedo es un modelo a nivel nacional. Pero hay deficiencias. "Tenemos falta de equipos psicosociales, de medios en algunos Juzgados y es un problema que no se haya abordado una implantación efectiva de la oficina judicial, de los Juzgados de instancia y de la digitalización", apuntó el magistrado. En España, añadió, "tenemos una estructura judicial totalmente heterogénea: partidos judiciales donde existe Lexnet y otros donde no funciona, en unos hay oficina judicial y en otros no, en unos hay instaladas aplicaciones informáticas avanzadas y otros no las tienen. Al final todo esto repercute en el servicio que se presta a los ciudadanos", dijo. El jueves que viene volverán a manifestarse.