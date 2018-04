El Principado dedica 360.000 euros a la limpieza de playas de este año

El consejo de Gobierno del Principado autorizará el próximo miércoles una subvención de 360.000 euros a repartir entre los concejos costeros de menos de 50.000 habitantes, todos excepto Gijón, para que puedan hacer frente a la limpieza de sus playas. Las condiciones y la cuantía de la alternativa al cese de Cogersa en el ejercicio de esta función han sido anunciados en estos términos por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, en la sesión de control al Gobierno en la Junta. En respuesta a tres preguntas encadenadas, planteadas por Foro, IU y Ciudadanos, Lastra ha adelantado la subvención como el instrumento que el Principado ofrecerá a los ayuntamientos para salvar esta temporada, mientras Cogersa acomete la modificación de los estatutos para incluir en su objeto social la limpieza de playas, un servicio que a partir de entonces podrá prestar, pero no como hasta ahora, puesto que deberá ponerle un precio y cobrar a los ayuntamientos-. La línea de ayudas tiene, no obstante, sus condiciones y sus salvedades. Excluye las playas urbanas, de acuerdo con la clasificación entre arenales naturales y no naturales que establecen las Directrices Subrregionales de Ordenación del Territorio, y nominalmente las partidas deben ser convertidas en una subvención de carácter ambiental para que pueda ser concedida por la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente.

El reparto, playa por playa en función de su superficie, deja fuera a las playas urbanas, entre ellas Gijón o Salinas, pero por su ubicación junto a la desembocadura del Sella sí incluye, por ejemplo, la de Santa Marina, en Ribadesella. Por otro lado, el coste de la prestación del servicio había sido cuantificado por Cogersa en 450.000 euros anuales. Fernando Lastra ha hecho frente a las preguntas de la oposición reiterando lo ya dicho sobre la consideración de la limpieza en playas como una competencia municipal a la que hasta ahora venía haciendo frente Cogersa de manera del consorcio impropia. Esta circunstancia, ha señalado Lastra, ya queda de manifiesto en un informe de los servicios de Intervención que tiene fecha de diciembre de 2011, durante la etapa de Foro en el Gobierno del Principado. Desde ese momento y hasta un informe de fecha reciente, no obstante, no se había considerado la gravedad de levantar el reparo de los interventores.

En respuesta a una interpelación de IU, por otro lado, Fernando Lastra también ha anunciado que su departamento acometerá un estudio para determinar si la ubicación de la red de equipos de medición de la contaminación es la más adecuada. El análisis será encomendado al Instituto de Salud Carlos III y se justifica en la intención del Consejero de zanjar una larga discusión sobre si las estaciones de medición están en los emplazamientos más convenientes. Se hará, ha dicho Lastra, "aunque solo sea para no mantener ese debate en términos de discrecionalidad".