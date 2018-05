Barbón cumple el trámite de los avales para ser el candidato socialista al Principado

Óscar Pérez, secretario general del PSOE de Valdés y representante de la candidatura de Adrián Barbón a la presidencia del Principado, entregó esta mañana en la sede socialista de Oviedo los avales que convalidan la condición de aspirante del líder socialista, único que ha formalizado candidatura a unas primarias que no se celebrarán. Pérez presentó un número de avales no concretado, pero que supera ampliamente los 320 del máximo requerido por el reglamento, que habla de un porcentaje de entre el dos y el cuatro por ciento de la militancia -poco más de 8.000 afiliados en Asturias-. Según Pérez, sólo se contabilizaron esos 320, pero en el proceso de recogida de apoyos ha percibido que Barbón recibía "el aval masivo de la militancia" para pelear por la presidencia del Principado. "No ha existido el relax que podría haber emergido por la concurrencia de un único candidato", ha dicho esta mañana el dirigente socialista después de agradecer la "acogida sensacional" durante el proceso.

Tras el registro de los avales, la Comisión de Garantías Electorales de la Federación Socialista Asturiana ha confirmado el recuento y ha validado los apoyos que convierten a Barbón en candidato provisional. Se abre ahora un periodo de 24 horas para recibir posibles recursos tras el cual el secretario general de la FSA será también oficialmente el candidato a presidente del Principado, aunque según el calendario aprobado -elaborado previendo la eventualidad de que pudiera presentarse más de un aspirante- ofrece a la Comisión de Garantías un plazo para la proclamación que no expira hasta el próximo miércoles.