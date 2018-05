Del Busto recibe a los médicos que le relevan

"Esperamos que los nuevos MIR no sólo sean residentes, sino también médicos adjuntos al acabar su formación, y se conviertan en los sustitutos de quienes nos estamos jubilando". El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, confesó este deseo, ayer, en la recepción de los 177 licenciados sanitarios que se incorporan al sistema sanitario asturiano para realizar la especialidad. La bienvenida oficial se celebró en el Hospital Universitario de Cabueñes, de Gijón con motivo de su 50.º aniversario. "Apoyos no os faltarán", subrayó. Y pidió a todos ellos "continuar en la región" una vez acabados los años de residencia porque "os necesitamos". "Sois nuestro relevo generacional", apostilló.

El de ayer fue para el Consejero "uno de los actos más bonitos" del año, que supone "una inyección de energía". Acompañado por el gerente de Cabueñes, Miguel Rodríguez, y la directora general de Planificación Sanitaria, Concepción Saavedra, del Busto auguró a los futuros especialistas jornadas de "mucho cansancio, en vela, de las que saldréis agotados tanto física como mentalmente". "Nunca perdáis la ilusión y la pasión. Y mostrad siempre empatía, porque enfrente tendréis a personas que esperan todo de vosotros", les aconsejó. A lo que apostilló: "El aprendizaje no acaba nunca. Esta profesión nos obliga a seguir formándonos día a día".

De los 177 residentes que han elegido Asturias, 128 son médicos. Diez de los 500 médicos mejor clasificados en el último examen MIR realizarán la especialidad en el Principado. También se incorporan 34 enfermeros, 5 farmacéuticos, 5 psicólogos, 3 biólogos, 1 químico y 1 radiofísico. Francisco del Busto hizo hincapié en la incorporación de MIR de otras comunidades e incluso del extranjero. A ellos se dirigió para asegurarles que "ésta es una buena tierra, somos gente cercana y abierta, con un buen sistema sanitario". Prueba de ello, añadió, es el último barómetro sobre el sector, en el que los paciente le ponen una nota de 7,2, "la cuarta mejor de España".

Las obras en Cabueñes

Con respecto a las obras de reforma del hospital gijonés, el Consejero resaltó que "ahora estamos mucho mejor" que hace unos meses, tras superar "el escollo" del Plan General de Ordenación, que "está cerrado". "Desde principios de año estamos trabajando con Hacienda para incluir en los Presupuestos las partidas correspondientes. Si no hay presupuesto, habrá que sacarlas a través de un crédito extraordinario. Pero no creo que ningún partido político esté en estos momentos en otra línea que no sea la de trabajar y aportar millones a Cabueñes, al área sanitaria quinta, a la más poblada de Asturias", concluyó.