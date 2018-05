Fallece en el HUCA Rafael Sariego, exconsejero de Sanidad del Principado

Rafael Sariego García, exconsejero de Sanidad del Principado y expresidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, ha fallecido en torno a las dos de la madrugada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanecía ingresado a causa de un cáncer.

Sariego (Oviedo, 1945) fue consejero entre 2003 y 2007. Anteriormente había sido cirujano general en el HUCA. Al dejar la Consejería, fue nombrado presidente del Consejo Social de la Universidad.

El doctor Sariego era especialista en cirugía general. Ejerció como médico en el Hospital Central, donde fue director y subdirector médico, así como jefe de sección y responsable de la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Asimismo, fue coordinador del sector sanitario de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Dotado de un carácter abierto y extrovertido, Rafael Sariego era un gran amante de la cultura. Le gustaban las artes plásticas y la música. Siempre ejerció con entusiasmo su condición de ovetense. Conocía muy bien la historia, el patrimonio y las tradiciones de la capital del Principado. Cuando recibía a personas o grupos de fuera de la región, procuraba llevarlos a conocer la ciudad. Uno de los lugares que más le gustaba enseñar era la Catedral.

En una entrevista concedida a este periódico en 2007, hablando de las fiestas de San Mateo afirmaba: "Sinceramente, no soy muy amigo de este tipo de festejos, supongo que por la edad. Pero no suelo faltar a comprar ´les paxarines´ el día de San Mateo en la Catedral y si tengo ocasión también me gusta oír el miserere con el que dan la bendición con el Sudario".

En su etapa como consejero, tuvo que liderar la "digestión" de las competencias sanitarias. Relevó en el cargo a Francisco Sevilla (1999-2003). Cuando llegó al cargo, hacía año y medio que el Principado había asumido el mando sobre los 15.000 trabajadores que provenían del Insalud.

Pero había muchos aspectos pendientes de implantar. Por ejemplo, la carrera profesional, que implicó una huelga de médicos de cinco días en octubre de 2006.

La incorporación a la carrera implicó para médicos y enfermeros un notable incremento salarial. «Es una buena noticia», declaró entonces Rafael Sariego, quien añadió que el acuerdo significaba «salir del café para todos y reconocer el trabajo bien hecho y el esfuerzo profesional».

De otro lado, continuó el trabajo de su antecesor en el impulso de la construcción del nuevo HUCA en los terrenos ovetenses de La Cadellada. Precisamente el centro sanitario en el que ha sido atendido en los últimos días de su vida.

Críticas del Rector

Cuando en 2007 fue designado presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, el Rector, Juan Vázquez, criticó el nombramiento realizado por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien había prescindido de Sariego al configurar su tercer y último Gobierno. A juicio de Vázquez, Rafael Sariego no cumplía "con el perfil requerido" para la presidencia del Consejo Social.

En dicho cargo, Rafael Sariego se impuso como prioridad "hacer que la Universidad y la sociedad se conozcan mejor recíprocamente". Y puntualizaba: "Cuando hablo de la sociedad hablo de tres instancias básicas: las familias, el mundo empresarial y el asociacionismo".

Y sobre las críticas del Rector, replicó: "El rector juzga mi idoneidad a priori, pero me gustaría que se me juzgase a posteriori".