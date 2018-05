Un matrimonio pierde las fotos de sus vacaciones en Asturias... y las recupera gracias a las redes sociales

Una vez más, las redes sociales han servido a un fin solidario. Un matrimonio perdió la tarjeta de memoria con todas las fotos de sus vacaciones en Asturias y otros lugares, alguien la encontró en una acera de Sevilla y no ha dudado en ponerse manos a la obra en las redes para localizar a las dos personas que salen en las imágenes y devolverles el recuerdo de su viaje al paraíso astur.



"Ayúdame a encontrarlos, pueden ser tus abuelos", pide esta usuaria de Twitter (@magmovies), que comparte una de las fotos del álbum para tratar de identificarlos. En concreto, la imagen es en una terraza echando sidra con el famoso "Isidrín". Muchos usuarios han ubicado la fotografía en Cangas de Onís.



"En una acera de Sevilla me he encontrado una SD de 4GB con las vacaciones de esta pareja, que parecen tiernos y majos a la par. Si supiera quiénes son, les mandaría la tarjeta a su casa. Es una putada perder tus vacaciones", explica esta usuaria. Su publicación en Twiter ha sido compartida miles de veces y, de hecho, los protagonistas de las imágenes de las vacaciones en Asturias ya han sido identificados.





Así, esta historia ha tenido un final feliz gracias a la buena reacción de @magmovies y la solidaridad en cadena de las redes sociales.