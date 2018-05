Argaya una finca por la acumulación de agua en el puerto de El Puntal

La incesante lluvia y, en ocasiones, con fuertes descargas ha hecho de las suyas en varios puntos de Asturias. Ayer lo peor se registró en El Puntal (Villaviciosa), donde la acumulación de agua procedente del desagüe de una carretera provocó un gran argayo en una finca particular que obligó a cerrar uno de los carriles de la carretera del puerto deportivo.

El desprendimiento fue en torno a las nueve de la mañana, en la finca de la vivienda de Toño Tirador e Isabel Menéndez. Fueron ellos los primeros en darse cuenta del problema, cuando observaron que de la canalización que da a su finca bajaba una gran masa de agua. "Parecía una catarata, era impresionante la cantidad de agua que había", relata la mujer.

Pronto vieron que la fuerza del agua mermaba parte de su finca, que comenzó a desprenderse, llevándose por delante varios manzanos jóvenes. El terreno arcilloso que fue a dar, junto con el agua, a la carretera del puerto deportivo. Hubo suerte, por una parte, porque había varios árboles con más años que estaban más enraizados que ayudaron a fijar parte del terreno, lo que evitó que el argayo fuera mayor.

Los propietarios de la vivienda explicaron que la canalización por la que bajó la masa de agua se hizo hace veinte años, pero no se tuvo en cuenta la inclinación de la finca ni el enorme volumen que podía acumular. "Cada poco se inunda la carretera de abajo, porque sale mucha agua de aquí", señaló Tirador. No hubo que lamentar más que daños materiales, el terreno desprendido y los árboles que habían plantado. Los propietarios tienen claro que si los árboles hubieran tenido más años habrían aguantado bien el terreno. Pero no fue así, y ahora esperan que se les indemnice por los daños. "Tenemos claro que, o nos lo reparan o nos indemnizan de alguna manera".