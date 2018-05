Sonó "L' Estaca" de Lluis Llach y los jubilados se lanzaron a bailar con la charanga el Ventolín de Gijón, que interpretó a todo trapo este tema que llamó a la lucha por la libertad en plena dictadura de Franco. Más de mil pensionistas se aliaron ayer en Avilés en defensa del sistema público de pensiones. Aún con dolores de cadera, juanetes y algún que otro catarro primaveral, los mayores desafiaron a la lluvia con un fin: clamar dignidad. A ellos se sumaron alrededor de doscientas personas vinculadas al Movimiento "Asturies Feminista 8M", que a voz en grito dejaron claro su mensaje: "La lucha pensionista también es feminista".

Los jubilados -convocados por la Coordinadora asturiana por la defensa del sistema público de pensiones- partieron a mediodía del parque de Las Meanas. Mientras que la mayoría de movilizaciones que se celebran en Avilés van por llano, los pensionistas decidieron hacer suyo un recorrido pindio por la avenida de San Agustín hasta el Hospital de Avilés, en el cruce de las calles Cabruñana con Fernández Balsera. La hazaña les llevó media hora. Pero pasito a pasito, algunos bastón en mano, hicieron cumbre. Durante el recorrido animaron a participar en la marcha a cuentos se encontraban: "Los de la acera, a la carretera", gritaban.

Tras una pancarta que decía "Pensiones públicas dignas ya" iba Nati Menéndez, llegada a Avilés de Siero: "Llevamos ya mucho tiempo en la calle porque el sistema público de pensiones sigue en el aire", dijo. No solo eso. Menéndez, como el resto de jubilados que ocupó las calles de Avilés, mostró su rechazo a la subida de las pensiones aprobada en los Presupuestos. María del Carmen Calleja, de Llanes, levantó la voz por las mujeres.

Juan Rodríguez, de Avilés, aseguró que se manifestaba "por cabreo". "Hay que salir a la calle porque nos están dando hasta en el DNI", espetó. Dolores Cadierno apostilló. "Los jubilados hemos hecho el país que tenemos y no nos merecemos este desprecio". Cadierno regentó una tienda durante 43 años, en los que cotizó como autónoma. "La ley de Zapatero (PSOE) me perjudicó, pero este señor (Rajoy, del PP) está afectando a mis hijos y eso no lo voy a permitir", subrayó.

Y hablando de la juventud, poco a poco pero sin perder ritmo, los jubilados alcanzaron la avenida de Cervantes y Fernández Balsera. El grupo, los gritos y los eslóganes reivindicativos rejuvenecieron con las integrantes del bloque "Asturies Feminista 8M". "Ni nietas paradas ni abuelas explotadas", tarareaban. "Hay que volver a los 65 y terminar con el 0,25", volvían a cantar. La cosa cada vez estaba más animada, y encima ya cuesta abajo hacia Doctor Graíño. Siguió el recorrido con la sentencia de "la manada" presente en los cánticos: "No fue abuso, fue violación".

En el último trecho del itinerario, por La Cámara, se siguieron oyendo lemas para la revolución: Y otro grito:

-Güela, ¿ónde vas?

-A lluchar pol to futuro.

En la Plaza de España, aplausos y más música para animar la jornada. También una advertencia: los jubilados seguirán en la calle. En realidad, no se han ido nunca. Saben que lo suyo es una carrera de fondo. Aunque compitan como veteranos.