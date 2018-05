Asturias es la región española con más estaciones de tren inaccesibles para personas con discapacidad

Asturias es la región española con más estaciones ferroviarias que aún no están adaptadas para personas con discapacidad. Según los datos que el Gobierno ha facilitado en su respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, en el Principado están cien de las 346 instalaciones que mantienen las barreras arquitectónicas y Asturias gana en esta triste estadística con una apreciable ventaja sobre las autonomías que le siguen en la clasificación regional de las estaciones inaccesibles. El País Vasco suma 60, Cantabria tiene 37 , Cataluña 36; Madrid, 26; la Comunidad Valenciana, 22; Andalucía, veinte; Castilla y León, diez, y Galicia y Murcia cierran la lita con ocho y siete, respectivamente. Esta situación ha sido objeto de denuncias por parte de asociaciones y afectados.

La relación facilitada por el Ministerio de Fomento recoge las instalaciones competencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) donde están siendo acometidas "diversas actuaciones de mejora" o aquellas que se encuentran pendientes de ejecución. Ninguna de las asturianas. El PSOE ha considerado esta situación "intolerable" y ha denunciado que el Ejecutivo está "incumpliendo la Ley de derechos de las personas con discapacidad", que recoge que "todos los entornos, productos, bienes y servicios sean accesibles", incluido el transporte. "Según dicha Ley", explica el diputado Heredia, "el 4 de diciembre de 2017 todas las estaciones deberían ser accesibles y eso el Gobierno no sólo no lo ha cumplido sino que hay casi 350 estaciones que no lo son y lo que es peor no existe ni fechas ni plazos de ningún tipo para llevarlo a cabo", ha criticado.



El diputado advierte de que Rajoy "lleva más de seis años en el Gobierno" y que, "a pesar de sus reiterados anuncios al respecto, sigue sin haber una fecha concreta para solucionar este problema". Para Heredia se trata de una situación "intolerable" que implica que "personas con discapacidad no puedan acceder al tren en pleno siglo XXI", y que también dificulta este servicio a las personas mayores o a los carritos de bebé. El Grupo Socialista ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno un calendario preciso para la ejecución de estas mejoras.