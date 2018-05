Barbón asegura que todos los socialistas asturianos apoyan la moción de censura

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, no conoce a ningún militante socialista asturiano que esté en contra de la moción de censura a Mariano Rajoy que presentará el PSOE en el Congreso.

Barbón, que participió hoy en la reunión del Comité Federal del PSOE, defiende este movimiento como un acto de "responsabilidad" y asegura que "estamos ante una situación límite" y que desde el PSOE tienen claro que es el momento "de dar un paso adelante".



En una clara alusión a Ciudadanos, que ya ha manifestado que no apoyará a los socialistas en la moción de censura, afeó Barbón a la formación naranja que todos aquellos que voten no a la moción o se abstengan "están de acuerdo con que Mariano Rajoy siga en la Moncloa". Asegura el secretario general de la FSA que la sentencia del caso "Gürtel" solo "dejaba un camino" y que no se podía "mirar hacia otro lado".

Además, aseguró Adrián Barbón que aunque él mismo confiaba en que tras conocerse el fallo judicial el PP o el Gobierno moviesen ficha, "la respuesta ha sido una callada", por lo que han sido ellos, como principal partido de la oposición los que han decidido presentar una moción de censura para "recuperar la dignidad política de este país" ante "un momento trascendental".



"Si Ciudadanos contribuye a mantener a Rajoy, esa imagen de regeneración de cambio que quieren aportar se les va a caer, que sean sensatos y se sumen a esta necesaria moción de censura", añadió Barbón que criticó las "excusas" de la formación naranja para no apoyarles en esta decisión. "La imagen del Gobierno está por los suelos" con lo que "ojalá se sumara incluso algún diputado del PP" ya que tienen votantes "dignos", que están "dolidos" con un partido "que no toma decisiones", y representantes en las instituciones "que lo están pasando mal".



Además, Barbón añadió que es el momento de que "Pedro Sánchez volverá al Congreso del que salió por su discrepancia con una decisión política que permitió investir a Rajoy y va a volver para echarlo y devolver la dignidad a este país".

El secretario general de la FSA también negó que haya negociaciones entre su partido y los grupos nacionalistas, "dentro de la Constitución, todo, y fuera, nada", concretó Barbón, que defendió la credibilidad de Pedro Sánchez esgrimiendo que "si quisera ser Presidente negociando con los independentistas ya lo hubiera sido. Pero la credibiliad de las personas uno se lo gana a fuego y Pedro Sánchez se la ha ganado", remató Barbón.

La moción de censura se debatirá este jueves y el viernes será la votación, ya en junio, justo cuando el Presidente planeaba llevar a cabo el debate sobre el estado de la Nación.