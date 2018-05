La airada respuesta de la FSA al ministro de Fomento: "sus declaraciones sobre el AVE son propias de rastreros"

El secretario del área de Planificación Territorial, Medio Ambiente y Lucha contra Cambio Climático en la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha calificado de "rastreras" las manifestaciones del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en el Congreso, augurando que peligraba en AVE a Asturias si triunfa la moción de censura.

Las declaraciones son "de lo más repugnante que he leído estos días. El PP no ve límite alguno en su intento de relacionar la moción de censura con el caos. En resumen para que quede clarito: son declaraciones rastreras, propias de rastreros", ha añadido Suárez, en referencia a las consignas de "miedo y caos".

"Si prospera la moción de censura no se acaba el mundo, lo que se acaba es con un gobierno y un presidente de un Partido Popular al que la sentencia Gurtel le dedica algunos párrafos interesantes", añade el dirigente socialista, que destaca varias frases del fallo: "Entre el grupo Correa y el Partido Popular" se creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido"; "Mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público"; o "La caja B del partido, una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989". Y que "las mordidas de este caso de corrupción 'sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del partido'".

Resalta asimismo que la sentencia indica que las partidas de la caja B "se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido". Y que "entre otros cargos relevantes que recibieron estos sobres, figura un tal M. Rajoy que se llevó 343.000 euros en dinero negro de la caja B, según figura en esa contabilidad paralela que hoy da por probada la Audiencia Nacional".

"Esta intensa relación negocial de Francisco Correa con el Partido Popular ceso? respecto de la organización central o estatal del partido en el año 2004, pero traslado? su actividad a otras comunidades autónomas que seguían gobernadas por el mismo Partido Popular", añade Suárez, citando textualmente la sentencia. Y añade: "Los magistrados dicen textualmente que no se creen ni al presidente del Gobierno ni al resto de testigos, porque ´su testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido´". Concluye su mensaje con una frase dirigida a los dirigentes del PP: "no sois decentes".