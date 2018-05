Las "becas tortuga" llevan a los doctorandos a autofinanciarse las estancias extranjeras

Los retrasos de más de seis meses que acumulan las ayudas predoctorales "Severo Ochoa", conocidas como "becas tortuga" por su demora en la concesión, obligan a los doctorandos a financiarse su formación en el extranjero a expensas de saber si finalmente serán o no becados. Un desembolso importante y que muchos de ellos no pueden afrontar, para lo que deben recurrir a ahorros, ayudas de familiares o incluso créditos bancarios. Un caso de una de las afectadas: Se marcha a Francia en septiembre y serán tres meses de formación que supondrán un desembolso de "no menos de 5.000 euros, pero cuando me vaya aún no sabré si tengo la beca o no, y mucho menos el dinero. Estoy obligada a adelantarlo si quiero seguir formándome".

La Asociación por el Futuro de la Investigación en Asturias (AFIA) denunció ayer que esta situación les pone contra las cuerdas y les obliga a asumir unos pagos que deberían costearse desde la Consejería de Educación, pero "desde hace años se ha perdido la estabilidad en las convocatorias. Las convocatorias se publican después de que las estancias se hayan iniciado, y se conceden cuando en muchos casos han finalizado. Esto obliga a utilizar los ahorros personales o pedir préstamos para poder financiarlas, ya que el sueldo medio de las personas afectadas es de unos 950 euros", aseguran los afectados.

Estas ayudas son un derecho reconocido tanto en el Estatuto del Personal Investigador en Formación como en la convocatoria de ayudas predoctorales "Severo Ochoa". "Las estancias breves favorecen la creación de lazos colaborativos entre nuestros grupos de investigación y aquéllos de las universidades y centros de mayor prestigio internacional. Una relación de aportaciones mutuas, que fomenta el intercambio de perspectivas, metodologías y, en definitiva, constituye un estímulo para el buen desarrollo de cualquier actividad científica", dicen en AFIA.

La realización de una estancia en el extranjero proporciona la "Mención Internacional" al término de la investigación y lectura de la tesis. "La investigación en Asturias queda relegada a un puesto subsidiario en la agenda política", rematan los afectados.

También ayer se conoció que la Universidad de Oviedo está situada en el número 440 dentro del ranking académico más grande de universidades globales, el CWUR. En el primer puesto se encuentra la Universidad de Harvard. Este ranking analiza aspectos como la calidad educativa, el empleo de sus exalumnos o los resultados de investigación. Se analizan un total de mil universidades.