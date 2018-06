En pleno debate sobre las "becas tortuga", Daniel Ripa espetó al consejero Genaro Alonso que no había sido "paisano" con los Jóvenes Investigadores, acaso por no recibirles pese a sus reiteradas solicitudes. El titular de Cultura no dudó en responder al dirigente de Podemos si" las credenciales de paisano las otorga usted y su partido".