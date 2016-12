El Pleno "liquidará" el convenio urbanístico de El Espartal

La Corporación de Castrillón finiquitará el convenio urbanístico con Aldergarten probablemente en el último Pleno del año que se celebrará la próxima semana. Hace casi cuatro años, la empresa y el Ayuntamiento acordaron un convenio urbanístico para permutar terrenos en El Espartal. El acuerdo preveía la cesión de suelo municipal en la margen derecha de la carretera de Salinas a San Juan, junto al instituto, por el suelo urbanizable del que Aldergarten es propietaria en El Espartal y que limita con la playa.

El convenio no puedo desarrollarse, ya que el suelo municipal no es urbanizable y requeriría una larga tramitación para modificar el Plan General de Ordenación urbana, a la que se opone el Principado. "No se puede permutar el suelo y la decisión de finiquitar el convenio, que nunca se desarrolló, la tiene que tomar el Pleno de la Corporación", señaló la alcaldesa y concejala de Urbanismo, Yasmina Triguero.

Recientemente, el gobierno local rechazó el nuevo estudio de detalle presentado por Aldergarten para construir en la finca del área dunar de El Espartal. El proyecto de la empresa incluía la construcción de unas 200 viviendas en el suelo declarado urbanizable en 2008 por el Supremo.